Li ber edliyeya Stenbolê êrîşa çekdarî pêk hat

Îro danê sibê saet di 11.46an de li ber Deriyê C yê Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê êrîşeke çekdarî pêk hat.

Ketin û derketina edliyeyê hatiye girtin, Serdozgerê Komarê yê Stenbolê Şaban Yilmaz û Alîkarên Serdozgerî li cihê bûyerê lêkolîn kirin.

Yerlikaya: 2 êrîşkar mirin, 6 kes jî birîndar bûn

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî wiha got: “Îro di saet 11.46an de li ber Deriyê C yê Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê hewl dan ku êrîşî nuqteya kontrolê bikin. 2 êrîşkar, jin û mêrek hatin kuştin. “5 kes ku 3 jê polîs in birîndar bûne.

Wezîr Yelikaya di daxuyaniya xwe ya duyemîn da wiha got: "Îro li dijî nuqteya kontrolê ya li ber Deriyê C yê Edliyeya Çaglayanê hewldana êrîşa terorê hat kirin. Hat tespîtkirin ku xayînên bi navê E.Y û P.B yên hatin berterefkirin endamên rêxistina terorê yên DHKP/Cyê ne. Terorîstên ku hewla êrîşê dan hatin berterefkirin, 3 jê polîs û 3 jî welatiyên me bi giştî 6 kes birîndar bûn. Ez ji birîndaran re şifayê dixwazim."

Olay anı bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonları tarafından kaydedildi https://t.co/RGgq9BhX4O pic.twitter.com/FpbSVNJVKG — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 6, 2024

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê lêpirsîn da destpêkirin

Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç jî li ser medyaya civakî wiha got: “Ez êrîşa çekdarî ya li dijî nuqteya ewlehiyê ya li ber Edliyeya Çaglayanê ya Stenbolê bi tundî şermezar dikim. Ez spasiya polîsên me yên qehreman dikim ku pêşî li êrîşa xayîn girtin û her du gumanbar bêbandor kirin. Ji polîs û welatiyên me yên di êrîşê de birîndar bûne re şîfayê dixwazim. "Lêpirsîna edlî ya ku ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya me ya Stenbolê ve derbarê bûyerê de hatiye destpêkirin bi berfirehî berdewam dike."

(AS/AY)