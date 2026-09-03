TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.09.2026 10:17 3 Îlon 2026 10:17
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.09.2026 10:19 3 Îlon 2026 10:19
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Baybûrtê nijadperestan êrişî du Kurdan kirin

Konat destnîşan kir ku piştî êrişê wan giliyê êrişkaran kirin û êrişkar piştî desteserkirinê serbest hatin berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Baybûrtê nijadperestan êrişî du Kurdan kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Karkerê înşaetê Suleyman Konat û birazayê wî di 30ê Tebaxê de dema li Bayburtê dixebitî û formayê Amedsporê li xwe kiribû, rastî êrişa 15 kesan hat. Piştî êrişê diyar bû ku pozê Suleyman Konat di 5 cihan de şikestiye.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat kesên êrişkar di dema êrişê gotinên “Ev der Bayburt e, ev der dê ji Kurdan re bibe goristan” kirine.

Alîgirê Trabzonsporê yê nijadperest hat desteserkirin
Alîgirê Trabzonsporê yê nijadperest hat desteserkirin
2 Îlon 2026

Suleyman Konat piştî êrişê gilî kir û diyar kir ku êrişkar piştî desteserkirinê hatine berdan. Suleyman Konat anî ziman ku di pêvajoya birina îfadeyê ya êrişkaran de wan gotinên “Ev zilamên me ne, van berdin” jî bihîstiye.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Êrişên Nijadperest bayburt Amedspor Erîşa Nijadperestî nijadperest
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê