Li Baybûrtê nijadperestan êrişî du Kurdan kirin

Karkerê înşaetê Suleyman Konat û birazayê wî di 30ê Tebaxê de dema li Bayburtê dixebitî û formayê Amedsporê li xwe kiribû, rastî êrişa 15 kesan hat. Piştî êrişê diyar bû ku pozê Suleyman Konat di 5 cihan de şikestiye.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat kesên êrişkar di dema êrişê gotinên “Ev der Bayburt e, ev der dê ji Kurdan re bibe goristan” kirine.
Alîgirê Trabzonsporê yê nijadperest hat desteserkirin
2 Îlon 2026
Suleyman Konat piştî êrişê gilî kir û diyar kir ku êrişkar piştî desteserkirinê hatine berdan. Suleyman Konat anî ziman ku di pêvajoya birina îfadeyê ya êrişkaran de wan gotinên “Ev zilamên me ne, van berdin” jî bihîstiye.
(EMK/AY)