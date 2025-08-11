Li Balikesîrê bi pileya 6.1ê erd hejiya

Li gorî agahiyên li ser malpera Serokatiya Rêvebiriya Karesaratan û Rewşa Lezgîn(AFAD), li Balikkesîrê bi pileya 6.1an erd hejiya ye. Navenda erdhejê navçeya Sindirgiyê ye.
Her weha hat diyarkirin ku erdhej 11 kîlometre di bin erdê de çêbûye.
Ji bilî Balikesirê, erdhej li Îzmîr, Kutahya, Yalova, Stenbol, Manisa, Uşak, Aydin, Eskîşehir, Sakarya, Yalova û Tekirdagê jî hatiye hîskirin.
Di dema xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên li avahiyek sê qatî de ku di erdhejê de hilweşiyabû hat ragihandin ku dengê qîrîna kesekî ji nav xirbeyan hatiye bihîstin. Kesê birîndar hatiye rizgarkirin. Piştre tîmên rizgarkirinê kesekî din ji nav xirbeyan derxistin û ew jî rakirine nexweşxaneyê.
Berê jî pênc kes ji vê avahiyê hatibûn rizgarkirin. Avahî li beramber Qeymaqamiya Sindirgiyê ye.
Şaredarê Balıkesirê Ahmet Akin ragihand ku kesekî ku di bin xirbeyan de asê mabû di erdhejê de miriye.
Şaredarê Sindirgiyê Serkan Sak diyar kir ku di erdhejê de ku navenda wê navçeya Sindirgiyê ye, avahiyek du qatî hilweşiye ye. Di qatê jêr ê avahiyê de dermanxaneyek hebû û şeş kes jî di avahiyê de dijiyan. Derbarê gundan de Sak got, "Li taxên me yên din nêzîkî 10 avahî hilweşiyan e. Ev avahiyana piraniya wan yekqatî û bi xiştan çêbûna. Ti qurbanî çênebûne, lê em bi hemî yekîneyên xwe re dixebitin da ku lêkolîn bikin. Me pêwendî bi %60-70ê gundan re danîne. Niha, avahî û mizgeftên me yên hilweşiyayî hene, lê ti qurbanî tune."
Wezîrê Tenduristiyê Kemal Memîşoglu ragihand ku çar birîndar ji ber erdheja li Balikesirê niha li nexweşxaneyan têne dermankirin.
Mixtarê Taxa Kizilgurê Fatih Şahan ji nûçegihanê Ajansa Anadolûyê (AA) re got ku minareya mizgefta taxê di erdhejê de hilweşiya.
Walîtîya Manîsayê ragihand ku di erdheja 6.1 pileyî ya li Sindirgiya Balikesîrê de, li Manîsayê jî 6 welatî bi sivikî birîndar bûne.
AFAD: 20 erdhejên piçûk çêbûn
Di daxuyaniyê de AFADê de hat destnîşankirin ku piştî erdheja bi pileya 6.1ê li herêmê 15 erdhejên piçûk ên di navbera 0-3,0 pileyan de û 5ê di navbera 4,0-5,0 pileyan de, bi giştî 20 erdhejên piçûk hatine tomarkirin.
Her wiha hat gotin ku 319 personel û 79 wesayît beşdarî xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bûne.
Hat ragihandin ku navendên rêveberiya karesatan li herêmê di bin serokatiya parêzgaran de civiyane û heta niha 24 agahiyên xisarê gihiştine Navendên Banga Lezgîn a 112yan.
Xebatên şopandin û tespîtkirina xisarê didomin.
