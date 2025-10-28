TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 28 Cotmeh 2025 06:35
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Cotmeh 2025 06:47
Li Balikesîrê bi pileya 6,1an erd hejiya

AFADê ragihand ku mezinahiya erdhejê 6,1 e, 5,9 kîlometre di bin erdê de çêbûye û navenda wê Sindirgiya Balikesîrê ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li gorî agahiyên li ser malpera Serokatiya Rêvebiriya Karesaratan û Rewşa Lezgîn(AFAD), li Balikkesîrê bi pileya 6.1an erd hejiya ye. Navenda erdhejê navçeya Sindirgiyê ye.

Erdhej di serî de li Stenbol û Îzmîrê li gelek bajarên herêma Ege û Marmarayê hatiye hîskirin. Her weha erdhej 5,99 kîlometre di bin erdê de çêbûye.

Li gorî agahiyên destpêkê, tevî ku hin avahî hilweşiyane jî, ti qurbanî an birîndaran nîne. Şêniyên navçeyê bi gelemperî li kolanan in, ji ber ku dibe ku erdhejên din çêbibin.

11 Tebax 2025
Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej Balikesîr
