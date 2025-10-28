Li Balikesîrê bi pileya 6,1an erd hejiya

Li gorî agahiyên li ser malpera Serokatiya Rêvebiriya Karesaratan û Rewşa Lezgîn(AFAD), li Balikkesîrê bi pileya 6.1an erd hejiya ye. Navenda erdhejê navçeya Sindirgiyê ye.
Erdhej di serî de li Stenbol û Îzmîrê li gelek bajarên herêma Ege û Marmarayê hatiye hîskirin. Her weha erdhej 5,99 kîlometre di bin erdê de çêbûye.
Li gorî agahiyên destpêkê, tevî ku hin avahî hilweşiyane jî, ti qurbanî an birîndaran nîne. Şêniyên navçeyê bi gelemperî li kolanan in, ji ber ku dibe ku erdhejên din çêbibin.
Li Balikesîrê bi pileya 6.1ê erd hejiya
11 Tebax 2025