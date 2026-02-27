TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 27.02.2026 13:01 27 Sibat 2026 13:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.02.2026 13:11 27 Sibat 2026 13:11
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li bajarên kurdan rêya bi dehan cihan ji ber berfê hatine girtin

Li bajarên Wan, Bedlîs, Colemêrg û Mûşê ji ber berfê rêya hezar û 77 cihan hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li bajarên kurdan rêya bi dehan cihan ji ber berfê hatine girtin
Fotograf: AA

Li herêmê berf dibare û bandoreke neyînî li jiyana rojane dike. Ji ber berfê rêya 1077 cih û waran hatine girtin.

Li gorî nûçeya Rûdawê li bajarê Wanê ji ber berfê rêya 166 tax û 224 gundikan hatine girtin. Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê bi 240 wesayît û 600 karmendan dest bi xebatên paqijkirina berfê kir.

Tîmên şaredariyê ji bo vekirina rêyan hewl didin û li kolan û kuçeyên navenda bajêr jî berfê paqij dikin û xwê diavêjin ser rêyan.

Bedlîs

Birêvebirê Xizmetguzariyên Rê û Veguhastinê yê Îdareya Taybet a Bajêr a Bedlîsê Umît Kurtkan ragihand ku li bajêr rêya 304 gundan ji ber berfê hatiye girtin.

Kurtkan diyar kir ku tîmên wan ji bo vekirina rêyan dixebitin. Tîmên Rêbejan û Şaredariya Bedlîsê jî li ser rêyên sereke û kolanan xebatên paqijkirina berfê didomînin.

Li navçeya ku bi berfê spî bûye welatiyan berfa ber deriyê mal û kargehên xwe û ya li ser wesayîtên xwe paqij kir.

Mûş

Li Mûşê piştî barîna berfê di çûn û hatinê de astengî çêbûn. Li bajêr welatiyan berfa li ser wesayîtên xwe paqij kir.

Sekreterê Giştî yê Îdareya Taybet a Bajêr Şeyhmus Yentur da zanîn ku berf li seranserê bajêr bi bandor bûye. Yentur diyar kir ku ji ber berfê rêya 173 gundan hatiye girtin û ji bo welatî mexdûr nebin ew dê demildest rêyan vekin.

Colemêrgê

Li Colemêrgê ji doh ve berf dibare û mij heye. Stûriya berfê li navenda bajêr gihiştiye 30 santîmetreyan.

Li gorî agahiyên Îdareya Taybet a Bajêr, li seranserê parêzgehê rêya 210 cihên nîştecîbûnê hatiye girtin. Tîmên paqijkirina berfê ji bo vekirina rêyan dest bi xebatan kir.

Tîmên şaredariyê jî li navenda bajêr û rêyên taxan berf paqij kir û xwê avêt ser rêyan. Berfê li navçeya Geverê jî bandor li jiyanê kir.

(AY)

