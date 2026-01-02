TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.01.2026 13:34 2 Çile 2026 13:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.01.2026 13:43 2 Çile 2026 13:43
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li bajarên Kurdan ji ber berfê rêyên bi sedan gundan girtî ne

Li herêmê barîna berfê didome, rêyên bi dehan gundan hatine girtin û jiyan ji ber sar û sermayê teviziye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li bajarên Kurdan ji ber berfê rêyên bi sedan gundan girtî ne
Fotograf: AW

Li 16 bajarên Kurdan ji ber berfê rêyên 4 hezar û 786 gund û mezrayan hatin girtin.

Li bajarên Wan, Colemêrg, Bedlîs, Mûş, Çewlîg, Xarpêt, Sêrt, Şirnex, Êlih, Mêrdîn, Erzirom, Qers, Erdexan, Erzingan, Îdir û Dêrsimê rêyên bi dehan gundan hatine girtin û jiyan ji ber berfê û seqemê teviziye.

Li gorî daxuyaniyên fermî, li wan 16 bajaran bi giştî rêyên 4 hezar û 786 gund û mezrayan ji ber berfê girtî ne.

Li Erziromê ji ber berf û bagerê rêyên 924 gundan û li Wanê jî rêyên 625 gundan girtî ne.

Li Colemêrgê stûriya berfê li navendê gihîşt metreyekê û li cihên bilind jî 2 metreyan; rêyên 357 gundan girtî ne.

Her wiha li Erzinganê 449, li Mûşê 368, li Dêrsimê 298, li Çewlîgê 226,li Bedlîsê 294, li Qersê 214, li Erdexanê 65 û li Îdirê jî rêyên 45 gundan girtî ne.

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw, AA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
berfa zêde rêyên gundan berf
