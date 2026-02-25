TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.02.2026 12:03 25 Sibat 2026 12:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.02.2026 12:04 25 Sibat 2026 12:04
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li bajarê Balikesîrê F-16 ket

Wezareta Parastina Neteweyî ragihand ku pîlotê balafirê Îbrahîm Polat mirî ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li bajarê Balikesîrê F-16 ket

Li Balikesîrê balafireke F-16 a fîloya 9emîn Fermandariya Baregeha Jetan a Sereke ket xwarê. Pîlotê balafirê fermandar Îbrahîm Polat, mir.

Balafir demek kurt piştî rabûnê, derdora saet 00:50an ket xwarê. Balafir li ser Rêya Îzmîr-Stenbolê, li nêzîkî gundê Naîfliyê yê navçeya Karesiyê ketiye.

Piştî agahdarkirinê, hêzên ewlehiyê, tîmên agirkujiyê û tîmên tenduristiyê sewqî cihê bûyerê hatin kirin.

Waliyê Balikesirê Îsmaîl Ustaoglu ragihand ku wan cenazeyê pîlotê mirî dîtine.

Otoyola Îzmîr-Stenbolê li herêma Naiplî ya navçeya Karesi ku balafir lê ket ji trafîkê re hat girtin.

Heta niha derbarê sedema qezayê de tu daxuyaniyek fermî nehatiye dayîn. Wezareta Parastina Neteweyî diyar kir, "Sedema qezayê dê di encama lêkolînên ku ji hêla tîmê lêkolîna qezayê ve werin kirin de diyar bibe."

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
f-16 balafir
