Li Arjantînê hukumetê ajansa nûçeyan a fermî ya dewletê girt

Li Arjantînê, hikûmeta Javier Milei, ku di cîhanê de bûye yek ji kesayetiyên siyasî yên herî bi nakok, ajansa fermî ya dewletê Telam girt.

Dema ku karmendên Telamê sibeha Duşemê diçin ser kar, dibînin ku kilîl li deriyên ofîsa saziya 80 salî hatiye xistin. Li ser malpera ajansê jî hişyariyek hatiye danîn ku ji bo nûavakirinê girtiye.

Mileî her çiqas saziyê weke 'amûra propagandayê' ya hikûmetên berê yên çep û mixalefeta heyî bi nav bike jî, weke sedem 'krîza aborî û tedbîrên teserûfê' nîşan da.

Xebatkarên Telamê û siyasetmedarên opozisyonê diyar kirin ku hewla girtina Telamê ku di sala 1945an de hatiye damezrandin û nêzîkî 800 kes tê de kar dikin, êrîşek li dijî çapemeniyê ye. Sendîkaya Çapemeniyê ya Buenos Aires (SiPreBA) li ser Xê daxuyaniyek da û got: "Ev derbe li dijî demokrasî û azadiya derbirînê ye, ji ber vê yekê em ê wê biparêzin."

Piştî biryarê xebatkarên Telamê li ber avahiya navendî kom bûn û hikûmet protesto kirin.

Berdevkê Serokatiya Dewletê Manuel Adornî di daxuyaniya xwe ya çapemeniyê ya der barê mijarê da wiha got: "Îdiayên ku dibêjin di girtina vê biryarê de derbeyek li medyaya piralî an jî azadiya çapemeniyê hatiye xistin bê bingeh in. Tiştekî zêde tune ye, ev yek ji sozên Serok Milei yên ku di dema kampanyaya hilbijartinê de dabû ye û ji bo pêkanîna wê ferman da."

Adornî diyar kir ku Telam 24 milyon dolar zirar dîtiye û destnîşan kir ku mijarên teknîkî yên têkildarî karmendan hatine analîzkirin.

Telamê rojane zêdetirî 500 nûçe, gotar û zêdetirî 200 fotograf û vîdeo diweşand.

