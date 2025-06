Li Amerîkaya Latîn û Ewropayê bi hezaran kesan xwestin ku têkiliyên bi Îsraîlê re bê qutkirin

Di xwepêşandanên li Brezîlya, Şîlî û Meksîkayê de, bang li hikûmetan hat kirin ku "têkiliyên xwe yên dîplomatîk bi Îsraîlê re qut bikin". Her weha bi deh hezaran kes li Brukselê meşiyan û xwestin Îsraîl bê cezakirin.

Li gorî nûçeya AAyê, girseyek li Sao Pauloyê ku yek ji bajarên herî mezin ên Brezîlyayê ye, kom bû û bi alên Filistînê û pankartên protestokirina êrîşên Îsraîlê, ber bi navenda bajêr ve meşiya. Gel bang li Serok Lula da Silva kir ku têkiliyên xwe yên dîplomatîk bi Îsraîlê re qut bike. Gelek rêxistinên girseyî û parlamenter jî beşdarî xwepêşandanê bûn. Beşdaran tiştên ku li Xezeyê diqewimin wekî "qetlîam" bi nav kirin.

Di meşekê de li Santiagoya paytexta Şîliyê jî dirûşmên bi heman rengî hatin qîrkirin. Xwepêşanderan tekez li ser hevgirtina bi gelê Filistînî re kirin û ji Serok Gabriel Boric xwestin ku têkiliyên xwe yên bi Îsraîlê re biqedîne.

Çalakvan li bajarê Meksîko yê paytexta Meksîkayê kom bûn û daxwaza agirbesteke tavilê li Xezeyê kirin. Girse ber bi navenda bajêr ve meşiya, dirûşmeyên dijî Îsraîlê qîr kirin û daxwaza rawestandina êrîşan kirin.

Li Brukselê bi deh hezaran kesan xwestin Îsraîl bê cezakirin

Bruksel, paytexta Yekîtiya Ewropayê, bû yek ji navendên çalakiyên piştgiriyê ji bo Xezeyê. Bi deh hezaran kes saet di 13:00an li Îstasyona Trenê ya Bakur kom bûn, cilên sor li xwe kirin û peyama "Li dijî Îsraîlê xeta sor bikişînin" dan. Girseyê got, "Li Xezeyê hemû xetên sor hatine derbaskirin," û bang li hikûmetên Ewropî kir ku li dijî Îsraîlê cezayan ferz bikin.

Beriya xwepêşandanê, hunermendê Misrî-Belçîkî Tamino jî ji bo piştgiriyê derket ser dikê. Her wiha gelek zarok beşdarî çalakiyê bûn.

Kenny Van Minsel, berdevkê saziya civaka sivîl ya ku çalakiyê organize dike ya bi navê 11.11.11, got: "Em 20 meh in li ser înternetê komkujiyê temaşe dikin. Em êdî nikarin bêdeng bimînin", û tekez kir ku divê rêberên Ewropî gav bavêjin.

Maroye Veronique, yek ji xwepêşanderan got, "Ev meş peyamek eşkere ye ji bo siyasetmedarên li Belçîkayê: Gelê we ji we tiştekî dixwaze, êdî guhdarî bikin."

Ragna Vranken, ku bi keça xwe ya 10 salî re beşdarî xwepêşandanê bû, got: "Pêkanînên Îsraîlê li Xezeyê û Şerîaya Rojava neqanûnî û tirsnak in. Divê YE tavilê cezayan ferz bike." Taro Ruttenê biçûk jî got:

"Divê şerê li Xezeyê rawestînin û Îsraîlê ceza bikin. Ev xeta me ya sor e."

(EMK/AY)