TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.09.2026 14:23 1 Îlon 2026 14:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.09.2026 14:37 1 Îlon 2026 14:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Amedê serlêdanên ji bo Konservatuvara Bajar a Aram Tîgranî dest pê kirin

Serlêdanên serdema nû yên konservatuvarê dê di 1ê Îlonê de dest pê bike û di 20ê Îlonê de jî bi dawî bibe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li Amedê serlêdanên ji bo Konservatuvara Bajar a Aram Tîgranî dest pê kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê aşkere kir ku di çarçoveya xebatên parastin, pêşxistin û veguhastina mîrata çandî û hunerî de li Konservatuvara Bajar a Aram Tîgran a girêdayî Serokatiya Beşa Karên Çandî, Hunerî û Civakî serdema qeydên xwendekaran dest pê kiriye.

Konservatuvara ku di sala 2010an de hatibû avakirin û di 1ê Mijdara 2016an de ji aliyê qeyim ve hatibû girtin, piştî 9 salan ji aliyê Şaredariya Bajarê Mezin ve ji nû ve hate vekirin. Di serdemê nû de jî di şaxên cuda yên hunerê de perwerdehî bi temamî bêpere bê dayîn. Serlêdanên serdemê nû yên konservatuvarê dê di navbera 1-20ê Îlonê ya 2026an de bê kirin.

Li Konservatuvara Bajar a Aram Tîgran ku dê bi kontenjana sînordar xwendekaran qebûl bike; beşên sînema, şano, muzîk, muzîka zarokan, ziman û wêjeya kurdî û govend cih digirin. Bi bernameyên perwerdehiyê re tê armanckirin ku piştgiriya pêvajoyên hilberîna hunerî ya beşdaran bê kirin û hafizaya çandî ya bajar bo nifşên nû bê veguhastin. Hemû dersên atolyeyê yên li konservatuvarê dê li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê bêne lidarxistin.

Perwerdehiya muzîkê ya ji bo 6 salan

Zarokên di navbera temenê 7-12an de dê bikaribin ji beşa muzîka zarokan a li konservatuvarê sûd werbigirin. Di beşa ku zimanê wê yê perwerdehiyê kurdî ye de, dê 6 salan perwerdehiya muzîkê ji zarokan re bê dayîn. Bi vê bernameya perwerdehiyê ya demdirêj re tê armanckirin ku di temenê biçûk de şiyana zarokan a di qada muzîkê de derkeve holê û bi pêvajoyeke perwerdehiyê ya sîstematîk were pêşxistin.

Pêşbirk di 21yê Îlonê de ye

Piştî qedandina serlêdanan, atolyeyên hilbijartina xwendekaran dê di navbera 21-27ê Îlonê de li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê bêne çêkirin. Piştî nirxandinên ku di atolyeyan de bêne kirin, xwendekarên ku mafê perwerdehiyê bi dest bixin dê diyar bibin. Encamên atolyeyên hilbijartina xwendekaran dê di 5ê Cotmehê de bêne eşkerekirin, qûrsên serdemê nû yên li Konservatuvara Bajar a Aram Tigran jî dê di 12yê Cotmehê de dest pê bikin.

Ji bo serlêdanê vê lînkê bitikîne.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şaredariya Amedê Aram Tîgran konservatuar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê