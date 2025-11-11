TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 11 Mijdar 2025 15:38
 ~ Nûkirina Dawî: 11 Mijdar 2025 15:42
1 xulek Xwendin

Li Amedê sê karker mirin

Îskeleya pira li ser rêya Pasûr û Mûşê hilweşiya û di encamê de sê karker mirin. Rewşa du karkerên birîndar giran e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Amedê sê karker mirin
Fotograf: MA / Pira ku hilweşiya ye

Îskeleya pira li ser rêya Pasûr û Mûşê ji aliyê Rêvebiriya Giştî ya Rêbejahiyê û Karên Avê ya Dewletê (DSÎ) tê çêkirin, hilweşiya.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di hilweşandinê de karkerên bi navê Şehmûs Anustekîn, Tahsîn Dere û Saliha Lale mirin.

Her weha hat hînkirin ku rewşa karkerên bi navê Cuneyt Narin û Mehmet Şîrîn Yalçiner jî giran e.

Hevşaredarên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), rêveberên navçeyan û gelek kesên din ji bo alîkariya çûn cihê bûyerê.

Hat diyarkirin ku kesên jîyana xwe ji dest dane di Şirketa Înşaetê ya Maktaş de dixebitîn.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
jiyan mirina karkeran
