Li Amedê sê karker mirin

Îskeleya pira li ser rêya Pasûr û Mûşê ji aliyê Rêvebiriya Giştî ya Rêbejahiyê û Karên Avê ya Dewletê (DSÎ) tê çêkirin, hilweşiya.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di hilweşandinê de karkerên bi navê Şehmûs Anustekîn, Tahsîn Dere û Saliha Lale mirin.
Her weha hat hînkirin ku rewşa karkerên bi navê Cuneyt Narin û Mehmet Şîrîn Yalçiner jî giran e.
Hevşaredarên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), rêveberên navçeyan û gelek kesên din ji bo alîkariya çûn cihê bûyerê.
Hat diyarkirin ku kesên jîyana xwe ji dest dane di Şirketa Înşaetê ya Maktaş de dixebitîn.
(AY)