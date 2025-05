Li Amedê rapora binpêkirinên mafan ên li girtîgehan aşkere bû

Komeleya Piştevaniya bi Malbatên Girtiyan re (TUAY-DER), Baroya Amedê û şaxên Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) û Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) rapora xwe ya têkildarî binpêkirinên mafan ên di mehên Kanûn Paşîn û Sibatê de li girtîgehên Amed, Xarpêt, Erzîngan û Erziromê hatine kirin, aşkere kir.

Daxuyanî li avahiya Şaxa OHDa Amedê hat dayin û gelek mafparêz tev li bûn. Endamê Komîsyona Girtîgehan a OHDa Amedê Ahmet Guler rapor xwend.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Guler pêş ku behsa binpêkirinên li girtîgehan bike bal kişand ser tecrîda li ser Reberê PKKê Abdullah Ocalan û got: “Divê tecrîda li Îmraliyê were rakirin, mercên înfazê yên giran bên sererastkirin û biryarên DMME’yê yên têkildarî ‘mafê hêviyê’ bên cîbicîkirin. Hewceye di çarçoveya ‘mafê hêviyê’ de qanûn bên sererastkirin. Divê îşkence û miameleya xerab a li girtîgehan tavilê bê bidawîkirin û der heqê peywirdarên cemaweriyê yên ketina nava kirariyên derhiqûqî de mekanîzmayên lêpirsînê bikevin meriyetê.”

Guler da zanîn ku rapora wan têkildarî binpêkirinên mafan ên li Girtîgehên Kampusê yên Amedê (7), Girtîgehên Kampusê yên Xarpêtê (5), Girtîgeha Tîpa T a Erzînganê, Girtîgeha Tîpa L a Erzînganê, Girtîgeha Jinan a Erzînganê, Girtîgeha bi Ewlekariya Bilind a Erzînganê, Girtîgeha Hejmar û Hejmar 2 yên bi Ewlekariya Bilind ên Dumlu ya Erziromê, Girtîgeha Oltu ya Erziromê û Girtîgeha Tîpa H a Erziromê ye.

Cotkelemçe li girtiyan tê ferzkirin

Di raporê de hate gotin ku sewqên girtiyan ên ji bo revîr û nexweşxaneyan tên vehêlandin di dermankirina girtiyan de pirsgirêk derdikevin, girtî bi saetan di wesayîtên rîngê de tên sekinandin, cotkelemçe li girtiyan tê ferzkirin û dema girtî tên dermankirin jî cendirme ji odeya bijîşk nayên derxistin.

Bi domdarî Guler got ku çalakiyên sosyal ên girtiyan bi hinceta “ewlehiyê” hatine bisînorkirin, girtî sewqî girtîgehên dûrî malbatên wan tên kirin, destûr nayê dayin girtî alav û amûrên xwe bi xwe re bibin. Her wiha hate gotin ku daxwaza sewqkirinê ya girtiyan jî bi mehan piştre tê bersivandin.

Îşkence

Di berdewamê de Guler da zanîn ku li odeyên 3 kes lê tên ragirtin de tenê xwarina ji bo kesekî tê dayin, di dema çêkirina xwarinan de hîjyen tê paşgunkirin, av kêm e, bersiva daxwaznameyên girtiyan nayên dayin, bihayê tiştên li kantînê bi ser bihayê li derve ye, hefteyê du caran zem ji tiştan re tên kirin, di dema têketina girtîgehê de lêgerîneke derusûlî li girtiyan tê ferzkirin, lêgerîna tazî li girtiyan tê ferzkirin û girtiyên li dijî vê derdikevin jî rastî îşkence û miameleya xerab tên.

Pirtûkên kurdî tên astengkirin

Bi domdarî Guler diyar kir ku alav û amûrên girtiyan tên desteserkirin, bêyî ku qanûnek hebe pirtûk û kovarên girtiyan tên desteserkirin, name û pirtûkên bi Kurdî li hinek girtîgehan nayên dayin an jî dereng tên dayin. Her wiha hate gotin ku naveroka nameyên girtiyan tên sansûrkirin.

Girtiyên jin

Guler, bi domdarî got ku li ser lêpirsînên disiplînê cezayên hucreyê li girtiyan tên birîn û tehliyeya wan tê taloqkirin. Di raporê de hate destnîşankirin ku paketa hîjyenê nadin girtiyên jin, pedeke bêqelîte tê dayin û girtiyên van pedan bi kar tînin jî nexweş dibin. Her wiha, hate gotin ku girtîgehên girtiyên jin lê tên ragirtin li gorî yên zilaman hatine dîzaynkirin lewma girtiyên jin pirsgirêkan dijîn.

Di raporê de hate gotin ku li hinek girtîgehan her 2 girtî li ser cihekî radizên.

Pêşniyar û encam

Di beşa encamê ya raporê de ev pêniyar û daxwaz hatin kirin: