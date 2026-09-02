TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.09.2026 13:56 2 Îlon 2026 13:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.09.2026 14:04 2 Îlon 2026 14:04
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Amedê qonaxa nû a kursên pirzimanî dest pê kir

Li Amedê kursên şêwezarên kurdî, kurmancî, kirmanckî/zazakî û soranî û her weha zimanê ermenî û suryanî dê were dayîn. Serlêdanên kursan dê heta 14ê Îlonê bidomin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li Amedê qonaxa nû a kursên pirzimanî dest pê kir
Fotograf: Aren Yıldırım / bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya xizmetên pirzimanî yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê de serlêdanên qonaxa nû yên kursên zimanan dest pê kirin. Di bin banê şaredariyê de dê kursên ziman yên zaravayên kurdî, kurmancî, kirmanckî û soranî û zimanê ermenî û suryanî werin dayîn.

Di çarçoveya bernameyê de dersên kurmancî û kirmanckî dê di asta A1, A2 û B1 de werin dayîn. Perwerdeya bi zimanê ermenî jî dê di asta A1, A2 û B1 de pêk bê. Dersên soranî û suryanî jî dê di asta A1ê de, ango di asta destpêkê de were dayîn.

Li Amedê serlêdanên ji bo Konservatuvara Bajar a Aram Tîgranî dest pê kirin
Li Amedê serlêdanên ji bo Konservatuvara Bajar a Aram Tîgranî dest pê kirin
1 Îlon 2026

Serlêdanên kursên ziman dê di navbera 1-14ê Îlona 2026an de li ser platforma DİSMEKê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê werin kirin. 

Ji bo serlêdana kursan bitikîne

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ziman kurdî Şaredariya Amedê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê