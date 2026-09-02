Li Amedê qonaxa nû a kursên pirzimanî dest pê kir
Li Amedê kursên şêwezarên kurdî, kurmancî, kirmanckî/zazakî û soranî û her weha zimanê ermenî û suryanî dê were dayîn. Serlêdanên kursan dê heta 14ê Îlonê bidomin.
Di çarçoveya xizmetên pirzimanî yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê de serlêdanên qonaxa nû yên kursên zimanan dest pê kirin. Di bin banê şaredariyê de dê kursên ziman yên zaravayên kurdî, kurmancî, kirmanckî û soranî û zimanê ermenî û suryanî werin dayîn.
Di çarçoveya bernameyê de dersên kurmancî û kirmanckî dê di asta A1, A2 û B1 de werin dayîn. Perwerdeya bi zimanê ermenî jî dê di asta A1, A2 û B1 de pêk bê. Dersên soranî û suryanî jî dê di asta A1ê de, ango di asta destpêkê de were dayîn.
Li Amedê serlêdanên ji bo Konservatuvara Bajar a Aram Tîgranî dest pê kirin
1 Îlon 2026
Serlêdanên kursên ziman dê di navbera 1-14ê Îlona 2026an de li ser platforma DİSMEKê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê werin kirin.
Ji bo serlêdana kursan bitikîne
(AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.