Li Amedê polîsan dest danîn ser xêzên zarokan

Li navçeya Erxeni ya Amedê Şahiya 2yemîn a Dîrok, Çand û Gastronomiyê de Bernama GerokMa yê zarokan xêz çêkir. Piştî zarokan xêzên xwe xilaskirin, xêzên wan li qadê hate daliqandin. Lê polîsan astengî derxistin û dest danîn ser wêneyên ku zarokan xêz kirin e.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Kordînatorê Ma Music Centirê Şêrko Kanîwar diyar kiriye ku ev êrîş provokekirina pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk e û wiha gotiye:
“Em wek koma GerokMa li ser navê Ma Musicê îro bi çarçoveya çand û hunerê em amade bûn. Çawa ku em li çar aliyê cîhanê digerin û em xwe digihînin zarokan bi felsefeya ku muzik li her derê û ji bo her kesî bi zimanê Kurdî, bi zimanê zikmakî îro jî em GerokMa li Erxeniyê gel zarokan bûn. Bi zarokan re bi zimanê kurdî û bi lîstikan me stran gotin.”
‘Polîsan ne xwestin wêneyên zarokan were daliqandin’
Şêrko Kanîwar bertek nîşanî astenkirina daliqandina wêneyên zarokan dan û wiha dawî li axaftina xwe anî:
“Di heman demê de di atolyeyên me de, kargehên me yê GerokMa yê de li gor dilê xwe li ser potikekî spî wêneyan xêz dikin. Îro jî atolye ya me bi heman rûtîna xwe me berdewam dikir lê piştî ku wêne qediyan me ferq kir ku ewlehiya Erxeniyê wêneyên ku zarokan xêz kirine û mijara meya wêneyan “Azadî” bû. Em nizanin zarokan çi jî xêz kir. Lê polîsan ne xwestin wêneyên zarokan were daliqandin. Di pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de, bêtehemuliya li hember zarokan e. Di van rojên ku li aliyê siyasî û asta herî jorî de ku aştî li Tirkiyeyê tê nîqaşkirin lê navçeyeke Amedê bêtehemuliya ewlehiyê û ya polîsan em qebul nakin û şermezar dikin. Em dibêjin ev xizmet provokekirina pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk e. Bila tu kes xêzên zarokan netirse. Em wan polîtîkayên ewlehiyê şermezar dikin.”
Koma GerokMa daxuyad ku piştî ku bernameya wan qediya polîsan nasnameyên wan girtin û di GBTê de derbas kirin.
(AY)