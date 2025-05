Li Amedê pîrozbahiya 1ê Gulanê dest pê kir

Li çar aliyên Tirkiyeyê bi hezaran karker, kedkar, kesên teqawîdbûyî, jin, LGBTI+, ciwan û xwendekar bi daxwazên xwe li qadan in. Yek ji bajarên 1’ê Gulanê lê tê pîrozkirin jî Amed e.

Bi pêşengtiya KESK, DÎSK, TMMOB û Odeya Bijîşkan a Amedê û bi dirûşma “Ji bo azadiya kedê û civaka demokratîk em di 1’ê Gulanê de li qadan e” mitîng tê lidarxistin.

Bi hezaran karker, li pêşiya Ofîsa Mehsûlên Axê (TMO) hati gel hev. Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û Serokê Giştî yê KESK’ê Ahmet Karagoz jî di vê kortejê de cih girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê karkeran, pankartên “Em rê nadin kedxwariyê. Têkoşîn dê bidome. Bijî 1’ê Gulanê”, “Yên ji kar tên derxistin em in, yên li ber xwe didin em in, yên bi ser dikevin jî dê em bin”, “Ji bo azadiya kedê û civaka demokratîk em ê bêdeng nebin”, “Bi têkoşîna xwe ya rêxistinkirî em ê civaka demokratîk ava bikni”, “Em ê nebin xulamên îktîdar û sermayeyê” û “Agirê berxwedanê yê bi kedê gur dibe ber bi azadiyê ve dimeşe” hatin hilgirtin.

DFG, MKG û DÎSK Basin-Îş’ê jî bi pankarta “Çapemeniya Azad, civaka demokratîk” di kortejê de cihê xwe girt. Girseyê gelek caran dirûşma “Bijî Yekê Gulanê” berz kir.

Bi hezaran kes li ber Ofîsa TMO'yê ya li Amedê li hev kom bûn. Hevserokê Giştî yê Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) Tûncer Bakirhan û Hevserokê Giştî yê KESK'ê Ahmet Karagoz jî tevlî korteja li vê derê bûn.

Komeleya Rojnamevanan a Dîcle Firatê (DFG), Komeleya Rojnamevanên Jin a Mezopotamyayê (MKG) û DÎSK Basin-Îş bi pankarta 'Çapemeniya azad, civaka demokratîk' beşdarî kortejê bûn. Girseya gel tim û tim dirûşma 'Bijî 1'ê Gulanê' qîriya.

Girseya gel piştre ber bi Qada Stasyonê ve bi dirûşmên silavkirina 1'ê Gulanê û keda karkeran meşiya. Di dema meşê de gel bi hev re sirûda 'Çerxa Şoreşê' got.

Mîtîngê bi deqeyeke rêzgirtinê ya ji bo bîranîna cangoriyên têkoşîna demokrasî û azadiyê destpê kir.

Hevseroka Şaxê Amedê ya Sendîkaya DÎSK-Genel Îşê Sabahat Sever li mîtîngê axivî û got, "Di vê sîstema xerabe de kes qezenç nake. Ji bo azadiya keda xwe, ji bilî rêxistiniyê rêyeke me ya din nîne. Li hemberî şer û xizaniyê ji bo aştî, edalet, mafên jin, ciwan, teqawît û bekaran, ji bo civaka demokratîk, azadiya kedê, mafê tenduristiyê û perwerdeya bi zimanê dayikê em li qadan e. Maf nayê dayin, bi têkoşînê tê wergirtin. Em ê bi yekbûnê bi ser bikevin."

Endamê Desteya Rêveberiya Navendî ya TTB'ê Mehmet Şerîf Demîr jî beşdar silav kir. Hevserokê Giştî yê KESK'ê Ahmet Karagoz jî şîfa ji Endamê Heyeta Îmraliyê Sirri Sureyya Onder re xwest. Karagoz got, "Ev kursî kursiya karker, kedkar û gelên bindest e. Kursiya yên xwedî daxwaza zanîngeha xweser, demokratîk û zanistî ye."

Ahmet Karagoz bi dewamî got, "Em ê qet destûrê nedin ku pêvajoya aştiyê bê taloqkirin. Di pêvajoya aştiyê de em ê berpirsyariya xwe bi cih bînin. Em gavên têkildarî çareseriya pirsgirêka Kurd têne avêtin, hevdîtinên têne kirin hêja dibînin. Em zanin, dema ku me aştî li vê xakê ava kir, wê tevkarî il aboriya kedkaran jî bibe. Em dibêjin, aştî bila niha pêk were."

Hunermend Kasim Taşdogan hunera xwe pêşkêş kir.

(AY)