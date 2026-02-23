TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 23.02.2026 12:07 23 Sibat 2026 12:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.02.2026 12:13 23 Sibat 2026 12:13
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Li Amedê panela Roja Zimanê Dayikê: “Zimanê Dayikê û Perwerde”

Serra Bucakê bi silavkirina 21ê Sibatê, Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê dest bi axavtina panelê kir. Bucakê destnîşan kir ku zimanê dayikê mafek e û bal kişand ser girîngiya perwerdehiya bi zimanê dayikê ji kreşan heta zanîngehê.

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Amedê panela Roja Zimanê Dayikê: “Zimanê Dayikê û Perwerde”

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û Tevna Raporkirin, Belgekirin û Çavdêriya li Mafên Zimanan (DHIBRA) di çarçoveya çalakiyên ji bo 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayîkê ya Cîhanî de panelek li dar xistin.

Hevşaredarên Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak û Dogan Hatun jî beşdarî panela "Zimanê Dayikê û Perwerde"yê bûn.

Panel bi organîzasyona Daîreya Çand, Huner û Karên Civakî a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê hat lidarxistin. Her weha gelek welatî tevil bûn.

Serra Bucakê bi silavkirina 21ê Sibatê, Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê dest bi axavtina panelê kir. Bucakê destnîşan kir ku zimanê dayikê mafek e û bal kişand ser girîngiya perwerdehiya bi zimanê dayikê ji kreşan heta zanîngehê.

“Ez nêwazena ziwanê mi vîndî bibo”
MECLÎSÊ KİRMANCKÎ
“Ez nêwazena ziwanê mi vîndî bibo”
20 Sibat 2026

“Em parastina pirzimanîyê dikin”

Bucakê destnîşan kir û wiha got: "Ji roja ku em hatine hilbijartin û vir ve em bi gelek îdîayan li vir in. Em di pêvajoyeke nû ya avakirinê de ne; ji tiştên ku di nava heşt-deh salan de nehatine kirin bigire heta nêzîkatiyên wekhevpar û polîtîkayên di qada ziman-jinê de. Em ê xebatên xwe di çarçoveya nexşerêya ku me bi hev re dîyar kiriye de bidomînin."

Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
20 Sibat 2026

Bucak bal kişand ku Midûrîyeta Şaxa Parastin û Pêşxistina Ziman a ser bi Serokatîya Daîreya Çand û Karên Civakî xebatên xwe di vê qadê de didomîne û wiha berdewam kir: "Kursên me yên curbecur ên ziman hene. Ji bo pêşketina zimanê dayikê û zaravayên cuda yên li vî bajarî, em kurs, perwerde û xebatên ferhengan dikin. Gelo bes e? Bêguman ne bes e. Jixwe em dixwazin ku ne bes be; ji ber ku em ji bo gihîştina armancên xwe yên sîyasî û polîtîk û ji bo ku kurdî statuyekê bi dest bixe têdikoşin. Dema em parastina statuya kurdî dikin, em parastina pirzimanîyê jî dikin."

Di çarçoveya panelê de, deklarasyona 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê ya DHÎBRAyê ku bi 12 zimanan hatiye amadekirin, ji beşdaran belav kirin.

Piştî axaftinan, Dr. Yasemin Oral Saribaş bi sernavê "Zimanê Dayikê Çi ye? Paşxaneya Dîrokî ya 21ê Sibatê û Îro" pêşkêşîyek kir û wateya 21ê Sibatê nirxand. Prof. Dr. Bulent Bilmez jî di pêşkêşîya xwe de cihê zimanan di çarçoveya sîyasî û civakî ya li Tirkiyeyê de girt dest. Her wiha di panelê de Prof. Dr. Christoph Schroeder, Dr. Salim Orhan, Dr. Cuma Çîçek û Dr. Bahar Ongûç jî axaftinek kirin.

Bilinmeyen mi?
KURDÎ
Bilinmeyen mi?
21 Şubat 2026

Forum

Piştî panelê, forumek bi sernavê "Zimanên di bin Metirsîyê de ne (Ziwanê ke Tehlûke de yê)" hat lidarxistin. Di foruma ku moderatorîya wê Dr. Ronayî Onen dikir de; Deniz Gunduz (Kirmancî), Firat Mercan (Ermenkî), Îrfan Çagatay (Lazkî), Saliba Açiş (Suryankî), Emel Ozdemîr (Çerkezkî) û Mahir Ozkan (Hemşînkî) wek axaftvan cih girtin. Di forumê de rewşa zimanên ku di bin rîska windabûnê de ne hat nîqaşkirin.

Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî li hemû gelan pîroz be!
Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî li hemû gelan pîroz be!
21 Sibat 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî amed kurdî Zimanê Kurdî
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
20 Sibat 2026
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - KANÛNA PAŞÎN 2026
Mêran di Kanuna Paşiyê de 16 jin kuştin
3 Sibat 2026
Mêran di Kanuna Paşiyê de 16 jin kuştin
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2025
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
22 Çile 2026
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - KANÛNA PÊŞÎN 2025
Mêran di Kanûna Pêşiyê de 28 jin kuştin
7 Çile 2026
Mêran di Kanûna Pêşiyê de 28 jin kuştin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - MİJDAR 2025
Mêran di Mijdarê de 25 jin kuştin
3 Kanûn 2025
Mêran di Mijdarê de 25 jin kuştin
Biçe serûpelê