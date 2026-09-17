Li Amedê forûma “Mîzaha Kurdî, Lîstikvanî û Nifşa Nû” tê lidarxistin

NextGen Kurdî vê şemiyê li Amedê bi sernava “Mîzaha Kurdî, Lîstikvanî û Nifşa Nû” forûmeke taybet a ciwanan li dar dixe. Di vê forûmê de, dê pêwendiya mîzaha kurdî bi teknolojî, medyaya civakî û sehneyê re bê gotûbêjkirin.
Forûm, bi piştgiriya European Endowment for Democracyyê (EED) serdema xwe ya duyemîn dide destpêkirin. Di forûma pêncemîn de; dê komedyen, lîstikvan, hilberînerên naverokên dîjîtal û ciwan bigihijîn hev.
Moderatoriya bernameyê dê ji aliyê lîstikvana şanogeriyê Tugba Erkek ve bê kirin. Herwiha komedyen Resul Bafeyî, lîstikvan Nurşen Adıgüzel û stand-upvan Diyar Adin jî wekî axaftvan beşdarî forûmê bibin û tecrubeyên xwe bi beşdaran re parve bikin.
Mijarên sereke yên forûmê
Di çarçoveya bernameyê de, dê bi berfirehî li ser rola mîzaha kurdî ya di serdema dîjîtal û hişê çêkirî (AI) de were rawestandin û derfetên ligel astengiyên ku platformên medyaya civakî ji bo hilberîna ciwanan diafirînin bêne nirxandin.
Mîzaha kurdî îro tenê li ser sehneyê namîne; li platformên dîjîtal ên mîna TikTok, Instagram û YouTubeê jî qadên nû ji bo xwe vedike. Lê gelo ev veguherîn mîzaha kurdî çawa diguherîne? Nifşa nû ya cîhana dîjîtal dema naverokê amade dike bi kîjan derfet û astengiyan re rû bi rû dimîne? Koma temaşevanan a ku li qada dîjîtal çêbûye dikare çawa bi sehneya fîzîkî û qadên çand û hunerê re bigihêje hev? Dê vê forûmê de bêne gotûbêjkirin.
Forûma ku ew ê zimanê wê kurdî be, 19ê Îlonê di navbera saet 16:00 û 19:00an de li Qesra Cemîl Paşa ya Amedê pêk were. NextGen Kurdî daye zanîn ku kesên ku dixwazin beşdarî forûmê bibin, dikarin ji bo agahiyên zêdetir bi rêya navnîşanên medyaya civakî têkiliyê bi wan re çêkin.
Armanca NextGen Kurdî çi ye?
NextGen Kurdî bernameyeke ciwanan e ku ji aliyê Komeleya Lêkolîn, Çand û Xebatên Sivîl a ATLASê ve tê birêvebirin; armanca wê ew e ku di warên kurdî, çand, huner, medya û ciwanî de qadên nû yên nîqaşê pêk bîne.
Înîsiyatîfa NextGen Kurdî li Amedê ji bo zimanê kurdî, çand, huner, medya û nîqaşên civakî qadên nû ava dike. Di vê çarçoveyê de çendîn çalakiyan di bin navê "Forûmên Ciwanan" de saz dike. Di van forûman de hunermend, rojnamevan, lêkolîner, kedkarên çanda kurdî û ciwan digihêjin hev û bi zimanê kurdî li ser mijarên aktuel û hemdem danûstandinê dikin.
Serdema duyemîn a NextGen Kurdî jî bi piştgiriya Weqfa Ewropî ya ji bo Demokrasiyê (EED) tê birêvebirin.
(AY)