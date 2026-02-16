Li Amedê etîketên bi kurdî li bazara taxê hatin belavkirin

Di çarçoveya 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî de, bi hevkarî û beşdariya Gerînendetiya Karên Çand û Civakî ya Şaredariya Peyasê, Gerînendetiya Parastin û Pêşxistina Ziman a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û Komeleya Lêkolînê ya Çand û Zimanên Mezopotamyayê (MED-DER), li bazara Gazîlera Taxa Firatê ya girêdayî navçeya Peyasê etîketên biçûk û tabelayên bi zimanê Kurdî hatin belavkirin.
Di çalakiyê de, etîketên biçûk û tabelayên dikanan ên bi Kurdî li firoşkar û dikandarên li sûk û taxa bazarê hatin belavkirin.
Endamên Meclîsa Şaredariya Peyasê, nûnerên Gerînendetiya Çandê, Komîsyona Ziman, Gerînendetiya Parastin û Pêşxistina Ziman a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û rêveberên MED-DERê beşdarî çalakiyê bûn.
Armanca sereke ya çalakiyê zêdekirina hişmendiya zimanî bû. Ji ber vê yekê, etîketên cûr bi cûr li firoşkar û welatiyan hatin belavkirin.
Di nav wan de etîketên biha û navên sebzeyan bi Kurdî (Kurmancî û Kirmanckî), her wiha tabelayên deriyan ên bi nivîsên “Vekirî – Girtî” û “Bi xêr hatin” jî hebûn û li dikan û kargehan hatin daliqandin.
Şandeyê bi dikandarên bazarê û welatiyên li wir re sohbet kir, guh da daxwaz û pêşniyarên wan û tekez kir ku parastina mîrateya çandî û bikaranîna zimanê dayikê di hemû warên jiyana rojane de, bi taybetî jî di qada bazirganiyê de pir girîng e.
Dikandar û welatiyên ku ji bo kirîn û firotinê li bazarê bûn, ji vê çalakiyê gelek kêfxweş bûn û eleqeyeke mezin nîşan dan.
Gelek kesan gotin ku çalakiyên bi vî awayî ji bo zindîkirina zimanê Kurdî di jiyana rojane de gaveke pir bi qîmet e.
(AY)
*Çavkanî û Fotograf: Ajansa Welat, MA