TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Kanûn 2025 11:13
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Kanûn 2025 11:22
1 xulek Xwendin

Li Amedê êrişî peykera “Jinên Têkoşer” kirin

Şaredariya Peyasê di 26ê Mijdarê de bi merasîmekî Peykera “Jinên Têkoşer” danîbû. Kes ango kesên ku nasnameya wan nediyar êrişî peykerê kirin û destê peykerê şikandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Amedê êrişî peykera “Jinên Têkoşer” kirin
Fotograf: Ajansa Welat

Şaredariya Peyasê ya Amedê di 26ê Mijdarê de li Parka Medyayê ya Navçeya Peyasê ya Amedê Peykera “Jinên Têkoşer” bi merasîmekî danîbû û peyker diyarî tevahî jinan kiribû. Her weha duh (4ê Mijdarê) êrişî peykerê kirine.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat piştî danîna peykerê li ser medyaya civakî kesên selefî peyker kirine armanc.

Şaredariya Peyasê têkildarî êrişên li ser medyaya civakî di 28ê Mijdarê de bi nivîskî daxuyanî dabû û gotibû ku êrişên li ser peykerê tê wateya dijminatiya jinan. Şaredariyê diyar kiribû ku ew ên her tim di nava bajêr de şopa jinan derxin pêş.

Piştî hedefgirtina peykerê, kes an jî kesên nasnameya wan nediyar êrişî peykera “Jinên Têkoşer” kirine û destê peykerê şikandine.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Peyker jin amed
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê