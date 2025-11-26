Li Amedê çalakiya 25ê Mijdarê: Em ê bi azadiya jinan civakek demokratîk ava bikin

Bi pêşengiya Tevgera Jinên Azad (TJA), di çarçoveya 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan a Navneteweyî de, ji ber Girtîgeha Kevin a navçeya Rezana Amedê heta Ofîsa AZC Plaza ya navçeya Yenîşehîrê meşek hate lidarxistin.
TJA, Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG), Tora Li Dijî Tundiyê ya Amed û Platforma Jinan a Dîcle Amed (DAKAP), rêxistinên civaka sivîl, Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), Hevşaredara Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak û hevşaredarên navçeyan, Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan, aktîvîsta TJA’yê Sebahat Tuncel, rêxistinên bajar û navçeyan ên DEM Partiyê û Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) û bi sedan jin beşdarî meşê bûn.
Di meşê de pankartên bi nivîsên "Li hember tundiyê em jiyana azad birêxistin dikin", "Em bi Jin, Jiyan, Azadî xwe biparêzin", "Ger em hedefa yekem a van êrîşan bin, wê hingê divê em bibin yên ku li eniyên pêş li ber xwe didin" û "Aştiya jinan parastina jiyana azad e" û wêneyên jinên hatine kuştin û pankart hilgirtin.
Her weha di meşê de, jinan gelek caran dirûşmeyên wekî "Jin Jiyan Azadî", "Destên ku ji bo Rojînê dirêj dibin bişkînin", "Ne edaleta mêran, edaleta rastîn" û "Bijî Serok Apo" qîr kirin. Di meşê de navên jinên hatine kuştin jî hatin xwendin û dirûşmeya "Li vir" hate gotin.
Ji aliyekî din ve, rojnamevanên jin ên endamên MKG’ê bi pankarta "Ji tundiya li ser rojnamevanên jin re na, çapemeniya azad nayê bêdengkirin" û wêneyên rojnamevanên Kurd ên ku hatine kuştin meşiyan û gelek caran dirûşmeya "Çapemeniya azad nayê bêdengkirin" qîr kirin.
"Ti tedbîr nayên girtin"
Jin li ber AZC Plaza kom bûn, li çepikan xistin, dirûşme berz kirin. Hevseroka Parêzgeha Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) ya Amedê Rûçem Vefa Elyakut daxuyanî xwend, navên jinên ku hatine kuştin rêz kir û têkoşîna wan tekez kir. Rûçem Vefa Elyakut bal kişand ser belavbûna tundûtûjiya dewletê û diyar kir ku jin li her derê têkoşînê dikin. Rûçem Vefa Elyakut got:
"Ev hikûmet bi polîtîkayên sîstematîk me dixe nav tariyê. Ev yek tacîz û tecawizê zêde dike. Li dijî tundûtûjiya mêran tedbîr nayên girtin. Di rewşên kuştina jinan de rêziknameyên qanûnê bicîh nayne. Jinan di malên xwe de asê dike."
Rûçem Vefa Elyakut daxwazên xwe rêz kir û diyar kir ku xwesteka jinan ji bo azadî, yekîtî û demokrasiyê ji her demê xurttir e.
Piştre aktîvîsta TJA’yê Sebahat Tuncel axivî û behsa dîrok û girîngiya 25’ê Mijdarê kir. Sebahat Tuncel navên jinên ku hatine kuştin rêz kir û destnîşan kir ku hemû komkujî siyasî ne û bi hevkariya mêr-dewletê hatine kirin.
Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan di dawiyê de axivî û diyar kir ku şîdeta herî mezin li dijî ziman e. Ayşegul Dogan bal kişand ser têkoşîna jin û dayikên Kurd di vî warî de û destnîşan kir ku ev têkoşîn ne bê feyde ye.
Piştî daxuyanî û axaftinan çalaki bi dawî bû.
(AY)
*Çavkanî: Ajansa Mezopotamyayê, JİNNEWS