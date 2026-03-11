TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 11.03.2026 10:32 11 Adar 2026 10:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.03.2026 10:37 11 Adar 2026 10:37
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Amedê atolyeya medyaya dijîtal dê were li dar xistin

Di atolyeyê de wê li ser mijarên weke medyaya dîjîtal, hilberîna nûçeyan û hilberîna naverokên dîtbarî perwerde bê dayîn. Serlêdanên atolyeyê dê heta 31ê Adarê bidome.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bi hevkariya Konseya Bajêr a Amedê û DFGê ji bo kesên ku dixwazin di qada medyaya dîjîtal de xwe bi pêş ve bibin atolyeyek tê lidarxistin. Serlêdanên atolyeyê dest pê kir û dê heta 31ê Adarê berdewam bike.

Li Amedê bi hevkariya Konseya Bajêr a Amedê û Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) dê atolyeyek têkildarî medyaya dijîtal pêk were. Ji bo atolyeyê serlêdan dest pê kirin e.

Di çarçoveya atolyeyê de ji bo kesên ku dixwazin xwe di qada medyayê de pêş bixin, wê li ser mijarên weke medyaya dîjîtal, hilberîna nûçeyan û hilberîna naverokên dîtbarî perwerde bê dayîn.

Kesên ku dixwazin beşdarî bernameyê bibin divê heta 31ê Adarê serlêdanên xwe bikin. Her weha ji bo serlêdanê divê serlêder formê dabigire.

Ji bo forma serlêdana atolyeyê bitikîne

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
atolye dfg
