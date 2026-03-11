Li Amedê atolyeya medyaya dijîtal dê were li dar xistin

Bi hevkariya Konseya Bajêr a Amedê û DFGê ji bo kesên ku dixwazin di qada medyaya dîjîtal de xwe bi pêş ve bibin atolyeyek tê lidarxistin. Serlêdanên atolyeyê dest pê kir û dê heta 31ê Adarê berdewam bike.
Li Amedê bi hevkariya Konseya Bajêr a Amedê û Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) dê atolyeyek têkildarî medyaya dijîtal pêk were. Ji bo atolyeyê serlêdan dest pê kirin e.
Di çarçoveya atolyeyê de ji bo kesên ku dixwazin xwe di qada medyayê de pêş bixin, wê li ser mijarên weke medyaya dîjîtal, hilberîna nûçeyan û hilberîna naverokên dîtbarî perwerde bê dayîn.
Kesên ku dixwazin beşdarî bernameyê bibin divê heta 31ê Adarê serlêdanên xwe bikin. Her weha ji bo serlêdanê divê serlêder formê dabigire.
Ji bo forma serlêdana atolyeyê bitikîne
(AY)