Li Amedê agir bi avahiyek ket: 2 jê zarok 4 kes mirin, 13 kes jî birîndar bûn

Li navçeya Peyasê ya Amedê di saetên êvara Pêncşemê de di avahiyek 13 qatî de şewat derket û 2 jê zarok 4 kes mirin û 13 kes jî birîndar bûn.

Li Kolana 566em a taxa Firatê ya Navçeya Peyasa Amedê agir bi avahiyeke ku li sîteya Rojava ye ket. Piştî agahdarkirinê ekîbên polîs, Tenduristiya Lezgîn a 112, Agirkujî, UMKE û AFADê çûn cihê bûyerê.

Welatiyên ku bandora dûkelê lê bûne ji aliyê ekîbên alîkariyê ve ji avahiyê hatin derxistin.

Di nav 17 kesên ku bandora dûkelê li wan bûne de zarok jî hene û kesên birîndar birine nexweşxaneyên li bajêr. Ji kesên birîndar 2 jê zarok 4 kes mirin.

Li gorî rojnameya herêmî ya bi navê Yenigunê ku li Amedê weşanê dike, kesên mirine ji heman malbatê ne û her weha Tuba Çavdar û zarokên wê Zeynep, Yusuf û Elîf in.

Waliyê bajêr Murat Zorluoglu têkildarî bûyerê ji rojnamegeran re gotiye ku ji 17 birîndarên ku ji avahiyê hatine derxistin jê çar kes mirine. Kesên ku li nexweşxaneyê mirine dayikek û sê zarokên wê ne. Sedema şewatê hîn nehatiye diyar nebûye.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Hevşaredarên Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak û Dogan Hatun têkildarî şewatê li ser rûpela şaredariyê daxuyanî dan û wiha gotin:

"Mixabin di şewata danê êvarê li sîteyeke ji 13 qatî ya li taxa Firat a navçeya me Peyasê derket de, tevî hemû hewldanên agirkujên me, 4 welatiyên me ku 3 jê zarok in jiyana xwe ji dest dan. Em rehma Xwedê li miriyan, şîfaya lezgîn ji birîndaran re dixwazin û sebrê ji malbatên wan re dixwazin.

(AEK/AY)