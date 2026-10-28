TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 28.10.2026 14:20 28 Cotmeh 2026 14:20
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.10.2026 14:27 28 Cotmeh 2026 14:27
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Amedê 2emîn Festîvala Govendê dê were lidarxistin

Festîval di 31ê Cotmehê de dest pê dike û dê gelek komên govendê derkevin ser dikê û lîstikên herêmên xwe pêşkêş bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Amedê 2emîn Festîvala Govendê dê were lidarxistin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Amedê bi pêşengtiya Komeleya Çand, Huner û Wêje ya Jinan (KASED) , Sanatça Organîzasyon û Komeleya Dîcle ya Çand û Hunerê 2emîn Festîvala Govendê dê were lidarxistin.

Festîval dê di 31ê Cotmehê de bi meşa cil û bergên Kurdî dest pê bike. Piştî meşê li Çand Amedê panela bi mijara “Girîngiya govendê di dîroka çand Kurdan de” were sazkirin.

Bernameya festîvalê dê di 1ê Mijdarê de bi pêşandana govendên herêman berdewam bike. Komên ku ji Amed, Ewropa, Colemêrg, Çewlîg, Stenbol, Ûrmiye, Êlih, Mêrdîn, Mêrsîn, Bedlîs û Wan tev li festîvalê dibin dê lîstikên gelek herêman pêşkêş bikin.

Mihrîcan di heman rojê de dê bi konsera hunermend Neslîhan Edîş bi dawî bibe.

Bernameya festîvalê

Komên ku dê beşdarî festîvalê bibin

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
festîval govenda kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê