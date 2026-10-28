Li Amedê 2emîn Festîvala Govendê dê were lidarxistin

Li Amedê bi pêşengtiya Komeleya Çand, Huner û Wêje ya Jinan (KASED) , Sanatça Organîzasyon û Komeleya Dîcle ya Çand û Hunerê 2emîn Festîvala Govendê dê were lidarxistin.
Festîval dê di 31ê Cotmehê de bi meşa cil û bergên Kurdî dest pê bike. Piştî meşê li Çand Amedê panela bi mijara “Girîngiya govendê di dîroka çand Kurdan de” were sazkirin.
Bernameya festîvalê dê di 1ê Mijdarê de bi pêşandana govendên herêman berdewam bike. Komên ku ji Amed, Ewropa, Colemêrg, Çewlîg, Stenbol, Ûrmiye, Êlih, Mêrdîn, Mêrsîn, Bedlîs û Wan tev li festîvalê dibin dê lîstikên gelek herêman pêşkêş bikin.
Mihrîcan di heman rojê de dê bi konsera hunermend Neslîhan Edîş bi dawî bibe.
Bernameya festîvalê
Komên ku dê beşdarî festîvalê bibin
(AY)