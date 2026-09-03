TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.09.2026 16:18 3 Îlon 2026 16:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.09.2026 16:20 3 Îlon 2026 16:20
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Amed û Manîsayê gelek kes hatin desteserkirin

Polîsan vê sibê li Amed û Manîsayê bi ser malan de girtin. Li Amedê 10 û Manisayê jî 3 kes hatin desteserkirin. OHDyê têkildarî desteserkirinan daxuyanî da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Amed û Manîsayê gelek kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Polîsan li Amedê û Manîsayê bi ser malan de girtin û bi giştî 13 kes desteserkirin.

Şaxa Amedê ya Komeleya Hiqûqnasên Ji Bo Azadiyê (OHD) ragihand ku îro di saetên sibehê de li Amedê 10 kes hatine desteserkirin.

Li gorî daxuyaniya komeleyê, bi hêceta ku “beşdarî taziyeyên endamên PKKê yên ku di pevçûnên demên cûda de can dane bûne” hatine desteserkirin.

“Li dijî rihê pêvajoyê ye”

Şaxa Amedê ya OHDê diyar kir û got:

“Piştî derketina qanûna çarçoveyî tevgerên bi vî rengî ne li gor rihê pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk e. Pêvajoya Civaka Demokratîk, bi desteserkirinan, bi zordariyan û sînordarkirina maf û azadiya welatiyan nameşe. Kesên ku tev li bîranîna bûne têne krîmînalîzekirin, nayê qebûlkirin. Em wan desteserkirinan qebûl nakin. Divê welatiyên Amedê demildest bên berdan.”

Manîsa

Li gorî nûçeya Ajansa Welat, îro sibehê polîsan li navenda Manîsayê û navçeya wê Tûrgûtlûyê bi ser malan de girtin.

Di serdegirtina malan de rêveberê TUAYDERê Mûhlîs Çiftçî, xebatkarê Meclisa Ciwanan a DEM Partiyê yê Tûrgûtlûyê Mahsûm Yilmaz û Endamê Meclîsa Ciwanan a DEM Partiyê Suleyman Yildiz hatin desteserkirin.

Hat diyarkirin ku Çiftçî û Yilmaz ên ku hatine desteserkirin, birin Emniyeta Manîsayê û Suleyman Yildiz jî birine Emniyeta Îzmîrê.

Hate zanîn ku Çîftçî, Yilmaz û Yildiz bi hinceta “porapaganda rêxistinê” hatine desteserkirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin amed PKK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê