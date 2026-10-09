TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.10.2026 16:06 9 Cotmeh 2026 16:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.10.2026 16:18 9 Cotmeh 2026 16:18
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Agiriyê ji bo dîtina şûna keştiya pêxember Nuh 20 lêkolîner dixebitin

Ji 5 welatên cuda zêdetirî 20 lêkolîner û pispor li Agiriyê bi alîkariya teknolojiyeke bipêşketî û radarên binê erdê dest bi lêgerînê kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Agiriyê ji bo dîtina şûna keştiya pêxember Nuh 20 lêkolîner dixebitin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navçeya Bazîda bajarê Agiriyê, ji bo dîtina şûna keştiya pêxember Nûh xebateke berfireh bi beşdariya tîmên pispor ên navneteweyî hatiye destpêkirin.

Ji 5 welatên cuda zêdetirî 20 lêkolîner û pispor hatin Agiriyê û bi alîkariya teknolojiyeke bipêşketî û radarên binê erdê dest bi lêgerînê kir.

Li gorî nûçeya Rûdawê tîma navneteweyî ya ku li nêzikî gundê Meşarê lêkolînan dike, nimûneyên yekem ji bo laboratuwaran şandin.

Ji 5 welatan pispor li Agiriyê ne

Serokê Projeya Lêgerîna Keştiya Pêxember Nûh, Andrew Jones derbarê tîma xwe û pêvajoya xebatê agahiyên girîng dan û wiha got:

"Di vê projeyê de 5 şûnwarnasên ji Tirkiyeyê û 10 pisporên biyanî bi mere ne. Di nav tîma me de pisporên erdnasî, şûnwarnasî û pisporên axê hene. Her wiha tîmeke me ya radarê heye ku ji Amerîkayê hatiye û binê erdê dipîve. Me ji destpêka Tîrmehê heta dawiya Îlonê kar kir, ango xebata me 3 mehan ajot."

Cihê ku lêkolîn lê tê kirin nêzîkî 160 metreyan e. Xebat bi rêya sondajê û sîstemên robotîk tên kirin. Zanyaran bi alîkariya GPS û radarên binê erdê (GPR) çend nimûne girtinû ew ji bo laboratuwaran şandin.

Andrew Jones da zanîn ku wan amûrên herî nûjen bi kar anîne û wihaberdewam kir:

"Me rêbazên nû yên pîvandina binê erdê bi kar anîn. Yek ji wan radareke nû ye ku navê wê 'Bektar' e. Ev radar wêneyên pir zelal dikişîne û dikare heta 95 metre kûrahiya binê erdê nîşan bide. Her wiha me nexşeyeke sê-alî (3D) ya pir hûrgulî amade kir. Bi alîkariyav ê nexşeyê, em dizanin ka me kû der kolaye û bi vî awayî me encamên pir cuda bi dest xistin. Tiştê dawî ku me sepand, sondajkirina erdê bû. Me li hinek cihan heta 20 metreyî erdê kola."

Ev lêkolînerên ku ji Tirkiye, Amerîka, Slovakya, Awistralya û Brazîlyayêhatine 28ê Hezîranê dest bi kar kir û 30ê Îlonê komkirina nimûneyan bidawî kir.

"Cihên wekî jûran hatine dîtin"

Welatiyê navçeyê Nurî Sarihan ku bi xwe jî beşdarî xebatan bûye, agahiyên balkêş dan û got:

"Ev tîm beriya sê mehan hat vir û sê meh in dixebite. Tîmê bi radarên taybet lêkolîn kir û hinek cihên wekî jûran dîtin. Paşê bi sondajê erd kolan û nimûneyên axê şandin Enqereyê. Dibêjin ku dê encam di nav sê mehan de eşkere bibin."

Piştî ku lêkolînên li laboratuwaran bi dawî bibin, hemû encamên li ser Keştiya Pêxember Nûh dê di pirtûkekê de werin weşandin.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Keştî keştiya nûh
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê