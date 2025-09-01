TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
Dîroka Weşanê: 1 Îlon 2025 09:25
 ~ Nûkirina Dawî: 1 Îlon 2025 09:26
1 xulek Xwendin

Li Afganistanê bi pileya 6.0ê erd hejiya: Herî kêm 250 kes mirin, 500 kes birîndar bûn

Rayedaran gotin ku ev erdhej yek ji erdhejên herî bihêz ên ku di salên dawî de pêk hatiye ye. Herî kêm du erdhejên din ên bi hêza 5.2 li herêmê hatin tomar kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Afganistanê bi pileya 6.0ê erd hejiya: Herî kêm 250 kes mirin, 500 kes birîndar bûn

Li bajarê Nangarhar a li rojhilatê Afganistanê erdhejek bi pileya 6.0ê pêk hat. Navenda Lêkolînên Jeolojîk a DYAyê (USGS) ragihand ku navenda erdhejê 27 kîlometre li bakurê rojhilatê Celalabadê ye û 8 kîlometre di bin erde de çêbû.

Li gorî Ajansa Anadoluyê (AA), texmînên destpêkê nîşan didin ku zêdetirî 250 kes mirine û herî kêm 500 kes birîndar bûne.

Wezareta Enformasyonê ya Afganistanê fikara xwe anî ziman ku hejmara miriyan dikare zêde bibe.

Wêraniya herî giran li bajarê Kunarê hat ragihandin, ku li wir ji ber şimitandina erde gelek rê hatine girtin.

Tîmên lêgerîn û rizgarkirinê û helîkopter ji herêmê re hatin şandin û niştecihên herêmî jî beşdarî xebatan bûn.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej Afganistan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê