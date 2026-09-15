TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 15.09.2026 11:04 15 Îlon 2026 11:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.09.2026 11:06 15 Îlon 2026 11:06
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li 11 bajaran bi ser 42 malan de hat girtin: 39 kes hatin desteserkirin

Di serdegirtinên ku navenda wan Stenbol e û li 11 bajaran hatine kirin de, Hevserokê Giştî yê SYKPê Mertcan Titiz jî di nav de, gelek kes hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li 11 bajaran bi ser 42 malan de hat girtin: 39 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîneke ku Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê daye destpêkirin de, di serî de Stenbol li 10 bajaran bi ser malan de hat girtin û 39 kes hatin desteserkirin.

Kesên ku berê di nava Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) de xebitîne û Hevserokê Giştî yê Partiya Avakirina Ji Nû Ve ya Sosyalîst (SYKP) Mertcan Titiz jî di nav kesên desteserkirî de ne.

Lêpirsîn li ser bingeha îdîayên îtirafkarekî hatiye destpêkirin û di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 52 kesan biryara desteserkirinê hatiye derxistin û ji wan 8 kes li derveyî welat in, 2 kes jî di girtîgehê de ne.

Bi ser 42 malan de hat girtin

Ji bo desteserkirina 42 kesên din, li Stenbolê 25 û li Enqere, Adana, Antalya, Aydin, Balikesir, Amed, Xarpêt, Mersîn, Mugla û Rihayê jî 17  bi tevahî bi ser 42 malan de hat girtin.

Di girtina ser malan de 39 kes hatin desteserkirin û hat zanîn ku operasyonê kesên ku berê di serdemên cuda de di nava têkoşîna sosyalîst de cih girtine jî kiriye armanc.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
destesekirin sykp ESP serdegirtinên malan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê