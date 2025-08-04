LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle öğrenebilecek.

LGS bu yıl, 15 Haziran’da iki oturum halinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanırken, tercih işlemleri 14-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

Yerleştirme süreci sonunda öğrenciler; Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri gibi çeşitli okul türlerine puan üstünlüğü ve kontenjanlara göre yerleştirildi.

MEB’in sayfasından yapılan açıklamada ise; 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin merkezî sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercihte bulunduğu açıklandı.

İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleştiği ifade edildi.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u tercih edildiği ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleştiği belirtildi.