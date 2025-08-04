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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 14:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 14:36
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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle öğrenebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
*Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Öğrenciler,  hangi liseye yerleştiklerini www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle öğrenebilecek.

LGS bu yıl, 15 Haziran’da iki oturum halinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanırken, tercih işlemleri 14-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

Yerleştirme süreci sonunda öğrenciler; Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri gibi çeşitli okul türlerine puan üstünlüğü ve kontenjanlara göre yerleştirildi.

MEB’in sayfasından yapılan açıklamada ise; 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin merkezî sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercihte bulunduğu açıklandı.

İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleştiği ifade edildi.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u tercih edildiği ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Cevap anahtarının dağıltıldığı iddia edildi

15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, LGS’nin "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı.

Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görülüyor.

Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Soruların çalındığı iddiası külliyen yalan,” diyerek, sınav güvenliğinin tehdit edilmediğini ileri sürdü.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
MEB lgs
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