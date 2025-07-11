LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Sınav, Türkiye genelinde 973 merkezde, 3.938 okul ve 62.693 salonda; yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okul ve 37 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum hâlinde yapılan sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru; ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Katılım düştü

2025 LGS’ye 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu ancak bunlardan 963 bin 142’si sınava katıldı. Böylece katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2024’teki yüzde 95,6’lık katılımın gerisinde kaldı. Bu yıl sınava girmeyen öğrenci sayısı 47 bin 963 oldu.

Sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Tercih süreci 14 Temmuz’da başlıyor

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.

Sınava giren öğrencilerin yalnızca yüzde 10’u, “nitelikli” olarak tanımlanan okullara yerleşebilecek. Yaklaşık 800 bin öğrenci ise, daha sınırlı imkânlara sahip kendi mahallesindeki okullara gitmek zorunda kalacak.

(EMK)