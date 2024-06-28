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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 10:02
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LGS sonuçları açıklandı

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGS sonuçları açıklandı

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. 

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

(RT)

MEB lgs
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