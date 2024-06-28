LGS sonuçları açıklandı

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

(RT)