Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla 2 Haziran'da yapılacak. 973 yurtiçi sınav merkezinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak, aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sınav, 973 yurtiçi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurtdışında 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrencimizi evde veya hastanede sınava alacağız. Görme engelli 82, az gören 292 öğrencimize yönelik de gerekli tedbirleri aldık."

Bülbül, soru hazırlama çalışmalarının ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan "güvenlikli alan"da yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hazırlanan sorular alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzu oluşturulmuştur. Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri, yer alacak soruları gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak."

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığını aktaran Bülbül, "Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak." dedi.(AÖ)