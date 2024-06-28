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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 16:48
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LGS'de tam puan alan öğrenci sayısı düştü

LGS sonuçlarına göre; 2023 yılında 562 öğrenci tam puan alırken; bu yıl 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGS'de tam puan alan öğrenci sayısı düştü
*Fotoğraf: AA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları bugün açıklandı.

1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS’ye katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
28 Haziran 2024

(RT)

lgs Liselere Geçiş Sınavı liselere geçiş sistemi
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