LGS başvuru tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav kılavuzunu yayımladı.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve diğer liselere yerleşmek isteyen 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS başvuruları 18 Mart’ta başlayacak.

2 Haziran'da yapılacak sınava başvurular internet üzerinden veya okul yönetimleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 29 Mart Cuma gününe kadar e-Okul üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

Sınav giriş belgeleri ise 24 Mayıs’ta adayların erişimine açılacak.

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Sınav 2 Haziran'da yapılacak

2 Haziran Pazar günü yapılacak birinci oturum 09.30’da ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylar doğum tarihi, T.C. kimlik numarasıyla sonuç ekranına ulaşabilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

(RT)