DW: Dîroka Weşanê: 18.12.2025 16:55 18 Kanûn 2025 16:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.12.2025 17:03 18 Kanûn 2025 17:03
Xwendin Xwendin:  2 xulek

LGBTÎ+yan xwest ku mirina biguman a transê girtî, Poyraz were zelalkirin

"Tiştên ku tên gotin nîşan dide ku ev ne bûyera “xwekuştinê” ye. Divê bi vî awayî serê bûyerê neyê niximandin û ev nayê qebûlkirin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Mêrê trans Poyraz di 1ê Kanûna Pêşîna 2025an de bi awayekî biguman li Girtîgeha Girtî a Jinan a Sîncanê mir. Piştî mirina Poyraz li Stenbol, Enqere, Îzmîr, Amed, Mersîn û Aydinê daxuyanî hatin dayîn.

Daxuyanî bi banga rêxistinên jinan û LGBTÎ+yan li şaxên Komeleya Mafên Mirovan(ÎHD) hatin dayîn. Di daxuyaniyê de hate xwestin ku divê serê bûyerê bi texmîna "xwekuştinê" neyê nixumandin û bidawîkirin û her weha hate xwestin ku tecrîd û rejîma cezê ya cudakar a li dijî girtiyên trans bi dawî bibe.

Li gorî nûçeya KaosGL.orgê di daxuyaniya Kuir Baykuş a civaka LGBTÎ+yan ya Zanîngeha Hunerên Bedew a Mimar Sinanê de weha hatiye gotin:

"Li gorî agahiyên ku ji raya giştî re hatine eşkerekirin, mêrê trans Poyraz, di 1ê Kanûna Pêşîna 2025an de bi awayekî biguman li Girtîgeha Girtî a Sîncana Enqereyê di qawişê de mirî hatiye dîtin. Li gorî vegotinên girtiyên din ên trans ên di heman qawişê de diman ku ji parêzeran re gotine, berî bûyerê cara yekem çar girtiyên trans bi hev re sewqî psîkiyatrî kirin. Di vê pêvajoyê de Poyraz li wê qawişê bicih kirine. Dema ew çar girtî ji psîkiyatriyê vedigerin dibînin ku daliqandî ye. Tê îdiakirin ku tîma tenduristiyê di dema xwe de nehatiye cihê bûyerê û dozgerî û tîma lêkolîna cih jî du roj piştre hatine girtîgehê û her weha îfadeyên şahidan jî nehatin girtin.”

"Li gorî vegotinan bendê ku ji bo daliqandinê hatiye bikaranîn pêştir di qawişê de nebûye, porê Poyraz hatiye birîn û di demên dawî de gelek lawaz bûye. Ev tev  nîşan didin ku ev ne bûyera “xwekuştinê” ye. Divê bi vî awayî serê bûyerê neyê niximandin û ev nayê qebûlkirin.”

Parlamentera Partiya Kedê (EMEP) Sevda Karacayê jî mirina biguman a Poyraz di 12ê Kanûnê de xistibû rojeva Meclîsê.

Karacayê gotibû ku hûn ê ji bo sûcên ku di nav çar dîwaran de hatine kirin hesab bidin.

(TY/AY)

