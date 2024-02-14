LGBTİ+ örgütlerinden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek

Türkiye’deki LGBTİ+ örgütleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 140journos’un “Adnan” belgeselinde hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, Korur Fincancı’nın kararlı bir insan hakları savunucusu, etik değerlere sıkı sıkıya bağlı bir hekim ve bilim insanı olduğuna vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: Israrımdan vazgeçmeyeceğimi devlet de aparatları da çok iyi biliyor

"Şebnem hoca tekrar hedef gösteriliyor"

Açıklamada şöyle denildi:

“Şebnem Hoca, siyasal iktidarın insan hakları ve sağlık alanındaki uygulamalarını objektif ve bilimsel bir bakış açısıyla eleştiren, işkence ve diğer tüm kötü muameleleri belgeleyen ve kamuoyuna duyuran çalışmaları ile işkence ve diğer kötü muameleleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü mücadele nedeniyle sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bu alanlarda çalışan en önemli isimlerdendir. “

“Yaşamı boyunca işkenceye karşı duruşu nedeniyle defalarca saldırıya maruz kalan Şebnem Hoca şu an ne gazetecilik ne de belgeselcilik etiğine uygun bir şekilde tekrar hedef gösteriliyor.”

“Sadece hakikate tanıklık eden ve zorbalığa karşı hakikati savunan insan hakları savunucuları cezalandırılamaz. “

“Bu hukuksuz saldırıların karşısında susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.”

“Bizler, her zaman yanımızda olan, hiçbir telefonumuzu yanıtsız bırakmayan, hiçbir dayanışma talebimizi geri çevirmeyen, mücadelemizde yıllardır yanımızda olan; Cizre'de, Srebrenitsa'da yaşanan insanlık suçlarını raporlayan, hakikatın yilmaz bekçisi olan hocamızın yanındayız.”

Açıklama yapan örgütler Ankara Onur Haftası, 32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, Boğaziçi LGBTIA+ Kulübü, İzmir Pride, Direnişin Renkleri, Keskesor LGBTİ+ Oluşumu, Ege Üniverstesi Lavender LGBTİQ+ Topluluğu, Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Eskişehir Onur Haftası, ÜniKuir, SPoD, Kuir Yıldız Genç LGBTİ+, Queer Adıyaman, GSU Lion Queer, Trabzon Kuir, İHD Ankara Şubesi LGBTI Hakları Komisyonu, 10. Trans Onur Haftası, İHD İstanbul Şubesi LGBTİ+ Hakları Komisyonu, 7TEPE7RENK.

(EMK)