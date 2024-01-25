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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 17:26
1 dk Okuma

LGBTİ+’lardan Yeniden Refah Partisi’ne tepki: Şehirler bizim

Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçim kampanyası kapsamında yayınladığı videoda LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemine yer verildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
LGBTİ+’lardan Yeniden Refah Partisi’ne tepki: Şehirler bizim
Görsel: İstanbul'daki bir Onur Yürüyüşü, Canva aracılığıyla yapay zekâ tarafından oluşturuldu

Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yürüttüğü seçim çalışması kapsamında dün (24 Ocak) yeni bir video yayınladı.

Ayrımcılık suçu ve nefret söylemi içeren videoda “Ahlak yoksa LGBT vardır! Sapkın örgütleri şehrimizden sürüp çıkaracağız,” diyen YRP’ye sosyal medyadan tepki geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, Kayıp Trilyon Davasını hatırlatarak şöyle dedi:

“Ahlâk yoksa Necmettin Erbakan’ın 2 yıl 4 ay hapse mahkûm olduğu ‘Kayıp Trilyon Davası’ vardır. Sapkın örgütleri sürüp çıkaramayacaksınız. Şehirler bizim, kimimiz buralarda doğduk, kimimiz buralara göçtük, kimimiz buralardan göçtük. Bu şehir bizim.

"Kadın düşmanı hırsızlar, size sesleniyoruz: Sokak köpeklerinden de elinizi çekin.”

"Ahlak size mi kaldı?"

Sosyal medyadaki diğer tepkilerden bazıları şöyle:

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar: "Ahlak size mi kaldı? Mercedesle alemciliğin, ortamcılığın kitabını yazmış; Bilkent piyasalarının playboy özentisi Fatih Erbakan’dan alınacak ahlak dersimiz yoktur çok şükür."

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu: "Ahlak yoksa holdingler ve holdingci güçler vardır."

DEVA Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Avukat Erdem Ateş: "Ahlak yoksa; Hırsızlık, yolsuzluk, rantçılık, yalan, rüşvet, adam kayırma, adaletsizlik vardır! Halbuki bunlar sizin bilmediğiniz şeyler değil ama ne gerek var LGBT yazıp toplumu ötekileştirmek, tabanı öfkelendirmek daha fazla işinize geliyor nasılsa…" (TY)

yeniden refah partisi Seçim 2024 lgbti+ hakları ayrımcılık yerel yönetim
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12 Ocak 2024
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12 Ekim 2023
/haber/yeniden-refah-partisi-nden-kanun-teklifi-nafaka-suresini-5-yil-ile-sinirlandirin-286238
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/haber/yeniden-refah-partisi-nden-yerel-secim-hamlesi-ayri-logo-282800
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/haber/kadin-partisi-nden-huda-par-ile-yeniden-refah-partisi-icin-suc-duyurusu-276481
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