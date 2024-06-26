LGBTİ+’lardan, Milletvekilleri Saki ve Konukçu’ya destek

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 23 Haziran’daki 10. Trans Onur Yürüyüşü’nde, LGBTİ+’larla dayanıştıkları için hedef gösterilen DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu’yla ilgili açıklama yaptı.

Komite, milletvekillerinin sadece “yandaş” çevreler tarafından hedef gösterilmediğini; “müttefik” olarak gördükleri bazı topluluklarının da milletvekillerine karşı ayrımcı söylemlerde bulunduğunu belirtti.

“Tarihe not düşecek dayanışma”

Komitenin açıklaması şöyle:

“Pazar günü 10. Trans Onur Yürüyüşü günü Haliç Köprüsü’nde trans bayrağı sallandıran vekillerimiz Kezban Konukçu ve Özgül Saki, günlerdir hedef gösteriliyor, kadın ve LGBTİ+ düşmanı hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyor. Vekillerimiz, her zaman olduğu gibi, o gün de dayanışma talebimizi koşulsuz şartsız kabul etmiş ve bugüne dek de LGBTİ+’lar için adalet talebinden bir an olsun vazgeçmemişlerdir. Hepinizin bildiği gibi, Türkiye’deki hakim politik atmosfer nedeniyle insan hakları savunuculuğu yaptığını iddia eden muhalefet partisi milletvekilleri, çoğu zaman yanımızda olmuyor. Öyle ki, çoğu zaman telefonlarımıza dahi çıkmıyor.

“Şimdi ise, bize göre tarihe not düşülecek bir dayanışmadan bir an bile imtina etmeyen vekillerimiz hem yandaş hem de çeşitli siyasi çevreler tarafından hedef gösteriliyor. Vekillerimizin özellikle Trans Onur Yürüyüşü günü astıkları bayraktan sonra hedef haline getirilmesi transfobinin ne kadar derin katmanlara sirayet edebileceğinin göstergesidir.

Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, ezilen tüm kesimlere birlikte mücadele etme çağrısı yaptı:



“Bu faşist iktidardan ancak tüm ezilenlerin; LGBTİ+’ların, Kürt halkının ortak mücadelesiyle kurtulabileceğiz. Yaşasın dayanışmamız.” pic.twitter.com/PULX9DuR9y — Tuğçe Yılmaz (@tucyil) June 23, 2024

“Bu topraklarda doğduk”

“Seçilmiş belediyelerimize kayyım atayanın da, Cumartesi Anneleri/İnsanları’na meydanları yasaklayanın da, sokaktaki hayvanların yaşamlarına savaş açanların da, kentin meydanlarını kadınlara kapatanın da aynı devlet olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle, vekillerimizin de videoda söylediği gibi, eşit ve özgür bir yaşamdan yana olan herkesi ortak mücadeleye davet ediyor ve onur mücadelemizde sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz.

“Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bizi kendimize, ailemize, komşumuza düşman etmeye çalışan devlete ve ne yazık ki, farklı bir devlet şiddetine maruz kaldığımızı düşünen tüm ‘müttefiklerimize’ sesleniyoruz. LGBTİ+’ları, kadınları, Kürtleri, göçmenleri, hayvanları; kısacası hepimizi yakan ateşten korunmak için bildiğimiz tek yol, birlikte mücadele etmekten geçiyor. Bu ateşi dayanışmamızla, ördüğümüz ortak mücadeleyle, hep birlikte söndürelim.” (TY)