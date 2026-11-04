LGBTİ+’lardan Barış Anneleri’ne dayanışma ziyareti

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası ve Ankara Pride, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Ankara’ya gelen Barış Anneleri’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, barış mücadelesi ile LGBTİ+ hakları mücadelesinin ortaklaşan yönlerine dikkat çekildi.

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası’nın açıklamasında, “Barışı hep beraber inşa etmek için mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada, görüşmeler sırasında aile politikaları ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemlerin de gündeme geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmelerimizde bir kez daha gördük ki ailelere tehdit LGBTİ+’lar değil, savaş politikaları ve ayrımcılıktır.

Barış Anneleri Ankara’da: Barış beklenmez, inşa edilir

Barış Anneleri Ankara’da

24 kentten yaklaşık 300 Barış Annesi, barış sürecinde somut adımlar atılması talebiyle 2-3 Kasım’da Ankara’da bir araya geldi.

Barış Anneleri, TBMM önündeki parkta yaptıkları açıklamada sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemeler yapılmasını istedi.

Program kapsamında oturma eylemi düzenleyeceklerini, DEM Parti’nin grup toplantısına katılacaklarını ve Meclis’te siyasi parti temsilcileriyle görüşeceklerini duyurdular.

Barış Anneleri ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme talebinde bulundu.

(NÖ)