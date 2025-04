LGBTİ+’lardan 1 Mayıs çağrısı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken LGBTİ+’lar, sosyal medya üzerinden çağrılarını sürdürüyor.

LGBTİ+ toplulukları, bu yıl da kortejlerle meydanlarda olacak.

KaosGL.org'da yer alan habere göre, LGBTİ+’ların 1 Mayıs çağrıları kent kent şöyle:

Ankara Pride: "1 Mayıs’ta alanlarda, gökkuşağının en asi yerindeyiz! Taşeron sistem de, trans düşmanlığı da canımıza tak etti. Emeğimizi sömürenin de, varoluşumuza kin kusanın da karşısındayız. Kaybedecek neyimiz var ki? Zaten hayatı bize zindan ettiler. Ama bilesiniz: Lubunyalar susmaz, sinmez, evde oturmaz! Meydandayız, lubun lubuna, gururla, onurla. Gel lubunya; al bayrağını, ruju sür, botu çek...Taşerona da transfobiye de karşı ses olalım. 1 Mayıs’ta görüşürüz, alan lubunyasız olmaz! Yaşasın lubun dayanışması, yaşasın emeğimizin onuru!"

Buluşma yeri/saati: AKM/12.30 - Tandoğan/ 13.00

Korteje katılmak için tıklayın.

UKaLA Ankara’dan Gözaltı Atölyesi: "Ukala Ankara olarak 1 Mayıs'a giderken kadınlar ve lubunyalar olarak ilk etkinliğimizi yapıyoruz. Av. S. Duygu Çildoğan'ın kolaylaştırıcılığı ile gözaltında sahip olduğumuz haklarımızı tazeleyeceğimiz ve öğreneceğimiz Gözaltı Atölyesine seni de bekliyoruz!"

Başvurmak için tıklayın.

Kuir Tıp Öğrencileri Ağı’ndan Healer 101: "1 Mayıs'a Giderken Direnişte Healer 101 etkinliğimiz direniş alanında polis saldırısına, biber gazı ve toma suyuna maruz kalındığında ya da herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşıldığında yapılması gereken ilk müdahaleleri ve direnişçinin tıbbi ertesi gün bakımını kapsamaktadır. Etkinlik 28 Nisan Pazartesi saat 20.00’de."

Katılmak için tıklayın.

İzmir Pride: "İzmir'de mücadeleyi büyüten örgütler, topluluklar, dernekler, işçiler, öğrenciler bir araya geldik; 1 Mayıs'ta 'Yaşayacağız!', 'Var olacağız!' demek için Lubunya Blok'u inşa ediyoruz. Herkesi Lubunya Blok'un arkasında yan yana, omuz omuza; sesimizi büyütmeye çağırıyoruz!"

Lubunya Blok’tan Döviz Atölyesi: "1 Mayıs'ta seks işçiliğinin iş kabul edilmesi için, güvencesiz çalışma şartları ve meslek hayatında maruz kaldığımız ayrımcılıklarla mücadele etmek için oluşturduğumuz Lubunya Blokla alandayız. Taleplerimizi ve isyanımızı birlikte hazırladığımız dövizlerle yükseltelim, sen de gel, daha renkli ve güçlü olalım lubunya. 28 Nisan Pazartesi, saat 17.30'da buluşalım, hem Lubunya Blok pankartımızı yapalım hem de dövizlerimizi."

Konum için Direnişin Renkleri’nin sosyal medya hesaplarına mesaj atabilirsiniz.

Demir Leblebi: "Üniversiteli kadın ve LGBTİQ+lara sesleniyoruz: Yaşamlarımızı savunmak için seni Kuir Feminist Kortej'e istiyoruz! Bize ulaş, Taksim'i şanlatalım!"

Korteje katılmak için Demir Leblebi’nin sosyal medya hesaplarına mesaj atabilirsiniz.

Kuir Tıp Öğrencileri Ağı’ndan Healer 101: "1 Mayıs'a Giderken Direnişte Healer 101 etkinliğimiz direniş alanında polis saldırısına, biber gazı ve toma suyuna maruz kalındığında ya da herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşıldığında yapılması gereken ilk müdahaleleri ve direnişçinin tıbbi ertesi gün bakımını kapsamaktadır. Etkinlik 29 Nisan Salı saat 19.00'da."

Katılmak için tıklayın.

Özgür Kanatlar, BİZ LGBTQİ+ İnisiyatifi: "LGBTİ+ fobiye, türcülüğe, eril şiddete, cinsiyetçiliğe, mülteci düşmanlığına, kapitalizmin ve devletin baskısına karşı ses çıkarıyoruz! İktidarın nefretle beslenen politikalarına, bedenlerimiz, kimliklerimiz, varoluşlarımızla direniyoruz. Filistin’deki katliama, savaş çığırtkanlığına, hukuksuzluğa, suskunluğa karşı sözümüz var. Sadece insanlar için değil, hayvanlar için de doğa için de, yaşam hakkı için de sokaktayız. Ne türcülüğe, ne patriarkaya, ne ırkçılığa boyun eğiyoruz. İtaat etmiyoruz. Biat etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Korkmuyoruz. 1 Mayıs’ta Antalya LGBTİ+ kortejinde buluşalım. Sesimiz çok, rengimiz bol, öfkemiz haklı."

Buluşma yeri/saati: Müze önü/14.00

Bu haberin yayımlandığı KaosGL.org’un Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat 2025'te İstanbul’da tutuklandı.

Tar, 14 Nisan'da bianet'te yayımlanan söyleşisinde şöyle diyor:

“2009 yılında Lambdaistanbul’un kapısından ilk girdiğim andan itibaren LGBTİ+ hareketi benim için, o güne kadar benden esirgenen her türlü anlayış ve şefkati bulabildiğim bir yer oldu. 16 yıl sonra aynı hislere sahibim. Çok sayıda mektup geliyor ve her mektupta paylaşılan hikâyeler, anılar; söyleşinin başında bahsettiğim onurlu bir yaşam sürme meselesini bir kez daha hatırlatıyor. Korku ve endişenin panzehiri tam da bu bence. Daha iyi, daha güzel bir dünya için attığımız her adımın birilerine değdiğini her daim kendimize hatırlatmak. Unutmayalım ki: Her temas iz bırakır ve iz bırakanlar unutulmaz.”