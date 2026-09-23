LGBTİ+’lara yönelik operasyonların ardından “Özgürlük İstiyoruz” kampanyası başladı

LGBTİ+’lara yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından hak savunucuları, Özgürlük İstiyoruz Kampanya Grubu’nu kurdu.

“Her yer zindan, özgürlük istiyoruz” sloganıyla yola çıkan grup; tutuklananlarla dayanışmayı büyütmek, hedef alınan LGBTİ+ örgütlerinin sesini duyurmak ve operasyonlara ilişkin gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için çağrı yaptı.

Kampanya Grubu, 12 Eylül’de LGBTİ+ örgütleri, yayınları ve topluluklarının internet siteleriyle sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleriyle başlayan sürecin ertesi gece ev, dernek ve işletmelere yönelik baskınlarla devam ettiğini hatırlattı.

Grubun paylaştığı verilere göre Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın merkezli, 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul’da 20, Ankara’da 13, İzmir’de 16, Mersin’de 28 ve Aydın’da beş olmak üzere 82 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dernek yöneticileri ve üyeleri, gazeteciler, hak savunucuları ve trans kadınlar da bulunuyor. Operasyonlara karşı düzenlenen protestolarda ise yaklaşık 130 kişi gözaltına alındı.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

“Dayanışma ve destek ağlarımız da hedef alınıyor”

Kampanya Grubu, soruşturmalarda haberlerin, sosyal medya paylaşımlarının ve hak savunuculuğu faaliyetlerinin suçlamalara konu edildiğine işaret etti.

LGBTİ+ örgütleriyle başlayan erişim engellerinin insan hakları örgütleri, basın kuruluşları ve meslek örgütlerinin hesaplarına da genişlediğini belirten grup, “Böylece hem hak savunucuları hedef alındı hem de onların seslerini duyurabilecekleri kanallar daraltıldı” dedi.

Açıklamada, hedef alınan derneklerin LGBTİ+’lar için yalnızca örgütlenme alanları olmadığına, hukuki ve psikososyal danışmanlık, sağlık alanında bilgi ve akran dayanışması sağladığına da dikkat çekildi:

Derneklerimiz; ayrımcılığa uğrayanların başvurabildiği, şiddet karşısında destek aradığı, hukuki ve psikososyal danışmanlığa, sağlıkla ilgili güvenilir bilgiye ve akran dayanışmasına ulaşabildiği yerler.

Özellikle HIV alanında çalışan örgütlerin hedef alınmasının danışmanlığa erişim ve mahremiyet açısından kaygı yarattığı ifade edildi.

“LGBTİ+ları içinden çıkardığınızda geriye nasıl bir aile kalır?”

“Hepimiz güvendeysek ailemiz güvende”

Kampanya, operasyonlara verilen “Ailem Güvende” adına ise “Hepimiz güvendeysek ailemiz güvende” sözleriyle karşılık verdi.

Güvenliği yalnızca “aile” söylemi üzerinden değil, şiddetten uzak yaşama, barınma, güvenceli çalışma, sağlık hizmetlerine erişme ve ayrımcılığa uğramadan var olabilme koşulları üzerinden tanımlayan grup şöyle seslendi:

Yoksulluğun, şiddetin ve güvencesizliğin karşısında herkes için eşitlik ve adalet istiyoruz. LGBTİ+’ların hedef gösterilmesine, hak savunuculuğunun suç gibi sunulmasına ve dayanışma ağlarımızın dağıtılmasına itiraz ediyoruz.

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Gazetecilere çağrı

Özgürlük İstiyoruz Kampanya Grubu, basın çalışanları, yayın kuruluşları, bağımsız gazeteciler ve sosyal medya içerik üreticilerine de çağrı yaptı.

Gazetecilerden 12 Eylül’den bu yana yaşananları bütünlüklü biçimde takip etmelerini; tutuklama ve yargı süreçlerini, hapishanelerdeki hak ihlali bildirimlerini ve erişim engellerini haberleştirmelerini istedi.

Açıklamada ayrıca resmi açıklamaların yanı sıra hedef alınanların, avukatların ve hak örgütlerinin görüşlerine de yer verilmesi; soruşturmalardaki suçlamaların kesinleşmiş olgular gibi aktarılmaması ve kişilerin mahremiyetini koruyan, ayrımcılığı yeniden üretmeyen bir dil kullanılması çağrısı yapıldı.

Kampanya Grubu taleplerini şöyle özetledi:

Tutuklanan arkadaşlarımızın özgürlüğünü, baskıların ve sansürün son bulmasını istiyoruz. Sözümüzü, mücadelemizi ve dayanışmamızı büyütmek için buradayız.

(NÖ)