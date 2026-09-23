ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 16:58 23 Eylül 2026 16:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 17:02 23 Eylül 2026 17:02
Okuma Okuma:  3 dakika

LGBTİ+’lara yönelik operasyonların ardından “Özgürlük İstiyoruz” kampanyası başladı

“Ailem Güvende” operasyonlarının ardından bir araya gelen LGBTİ+ hak savunucuları, “Özgürlük İstiyoruz” kampanyasını başlattı. Kampanya, tutuklananların serbest bırakılmasını, baskı ve sansürün sona ermesini istiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+’lara yönelik operasyonların ardından “Özgürlük İstiyoruz” kampanyası başladı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

LGBTİ+’lara yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından hak savunucuları, Özgürlük İstiyoruz Kampanya Grubu’nu kurdu.

“Her yer zindan, özgürlük istiyoruz” sloganıyla yola çıkan grup; tutuklananlarla dayanışmayı büyütmek, hedef alınan LGBTİ+ örgütlerinin sesini duyurmak ve operasyonlara ilişkin gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için çağrı yaptı.

Kampanya Grubu, 12 Eylül’de LGBTİ+ örgütleri, yayınları ve topluluklarının internet siteleriyle sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleriyle başlayan sürecin ertesi gece ev, dernek ve işletmelere yönelik baskınlarla devam ettiğini hatırlattı.

Grubun paylaştığı verilere göre Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın merkezli, 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul’da 20, Ankara’da 13, İzmir’de 16, Mersin’de 28 ve Aydın’da beş olmak üzere 82 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dernek yöneticileri ve üyeleri, gazeteciler, hak savunucuları ve trans kadınlar da bulunuyor.

Operasyonlara karşı düzenlenen protestolarda ise yaklaşık 130 kişi gözaltına alındı.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır
Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır
14 Eylül 2026

“Dayanışma ve destek ağlarımız da hedef alınıyor”

Kampanya Grubu, soruşturmalarda haberlerin, sosyal medya paylaşımlarının ve hak savunuculuğu faaliyetlerinin suçlamalara konu edildiğine işaret etti.

LGBTİ+ örgütleriyle başlayan erişim engellerinin insan hakları örgütleri, basın kuruluşları ve meslek örgütlerinin hesaplarına da genişlediğini belirten grup, “Böylece hem hak savunucuları hedef alındı hem de onların seslerini duyurabilecekleri kanallar daraltıldı” dedi.

Açıklamada, hedef alınan derneklerin LGBTİ+’lar için yalnızca örgütlenme alanları olmadığına, hukuki ve psikososyal danışmanlık, sağlık alanında bilgi ve akran dayanışması sağladığına da dikkat çekildi:

Derneklerimiz; ayrımcılığa uğrayanların başvurabildiği, şiddet karşısında destek aradığı, hukuki ve psikososyal danışmanlığa, sağlıkla ilgili güvenilir bilgiye ve akran dayanışmasına ulaşabildiği yerler.

Özellikle HIV alanında çalışan örgütlerin hedef alınmasının danışmanlığa erişim ve mahremiyet açısından kaygı yarattığı ifade edildi.

“LGBTİ+ları içinden çıkardığınızda geriye nasıl bir aile kalır?”
“LGBTİ+ları içinden çıkardığınızda geriye nasıl bir aile kalır?”
Bugün 15:04

“Hepimiz güvendeysek ailemiz güvende”

Kampanya, operasyonlara verilen “Ailem Güvende” adına ise “Hepimiz güvendeysek ailemiz güvende” sözleriyle karşılık verdi.

Güvenliği yalnızca “aile” söylemi üzerinden değil, şiddetten uzak yaşama, barınma, güvenceli çalışma, sağlık hizmetlerine erişme ve ayrımcılığa uğramadan var olabilme koşulları üzerinden tanımlayan grup şöyle seslendi:

Yoksulluğun, şiddetin ve güvencesizliğin karşısında herkes için eşitlik ve adalet istiyoruz. LGBTİ+’ların hedef gösterilmesine, hak savunuculuğunun suç gibi sunulmasına ve dayanışma ağlarımızın dağıtılmasına itiraz ediyoruz.

Tutuklu LGBTİ+ aktivistlerinden mesaj: “Bizi bu karanlıkta yalnız bırakmayın”
Tutuklu LGBTİ+ aktivistlerinden mesaj: “Bizi bu karanlıkta yalnız bırakmayın”
22 Eylül 2026

Gazetecilere çağrı

Özgürlük İstiyoruz Kampanya Grubu, basın çalışanları, yayın kuruluşları, bağımsız gazeteciler ve sosyal medya içerik üreticilerine de çağrı yaptı.

Gazetecilerden 12 Eylül’den bu yana yaşananları bütünlüklü biçimde takip etmelerini; tutuklama ve yargı süreçlerini, hapishanelerdeki hak ihlali bildirimlerini ve erişim engellerini haberleştirmelerini istedi.

Açıklamada ayrıca resmi açıklamaların yanı sıra hedef alınanların, avukatların ve hak örgütlerinin görüşlerine de yer verilmesi; soruşturmalardaki suçlamaların kesinleşmiş olgular gibi aktarılmaması ve kişilerin mahremiyetini koruyan, ayrımcılığı yeniden üretmeyen bir dil kullanılması çağrısı yapıldı.

Kampanya Grubu taleplerini şöyle özetledi:

Tutuklanan arkadaşlarımızın özgürlüğünü, baskıların ve sansürün son bulmasını istiyoruz. Sözümüzü, mücadelemizi ve dayanışmamızı büyütmek için buradayız.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + ailem güvende operasyonları LGBTİ+ hak ihlalleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git