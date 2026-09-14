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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 14.09.2026 09:43 14 Eylül 2026 09:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.09.2026 10:14 14 Eylül 2026 10:14
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+’lara yönelik operasyonlarda İzmir’de 16 kişi tutuklandı

İzmir’de LGBTİ+’lara yönelik “Ailem Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklandı. Ankara’da ise Kaos GL’ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
LGBTİ+’lara yönelik operasyonlarda İzmir’de 16 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İzmir’de “Ailem Güvende” adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklandı. İki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altı kişinin daha gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Türkiye’nin farklı kentlerinde LGBTİ+’lara, hak savunucularına, derneklere ve işletmelere yönelik operasyon ve soruşturmalar devam ediyor.

Ankara’da 21 kişi gözaltında

Ankara’da Kaos GL Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos GL’nin internet sitesi ve bazı sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık “müstehcen” içerikler bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında işlem yapılmasına karar verildi. Bunlardan 21’i gözaltına alınırken, beş kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

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Kaos GL ofisinde arama

Operasyon kapsamında Kaos GL Derneği’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, yedek üyeler dahil olmak üzere, evlerine polis baskınları düzenlendi. Dernek ofisinde de arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın “müstehcenlik” suçlaması ve Dernekler Kanunu kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Operasyonlarla eş zamanlı olarak Kaos GL’nin yanı sıra çok sayıda LGBTİ+ örgütü, aktivist ve hak savunucusuna ait internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

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162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül’de yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.

Soruşturmaların 15 ili kapsadığı açıklandı.

Operasyonlarda “müstehcenlik” ile “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarının yanı sıra “genel ahlak” kavramının da gerekçe olarak kullanıldığı belirtildi.

Larin Kayataş hakkında gözaltı kararı

Operasyonlar kapsamında 14 Eylül sabahı hekim Larin Kayataş hakkında da gözaltı kararı verildi.

Kayataş hakkındaki kararın “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alındığı bildirildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
izmir LGBTİ+ mücadelesi ailem güvende operasyonları
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