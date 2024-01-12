LGBTİ+’lara piknik yasağında karar: Hukuka aykırı

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında Maçka Parkı'nda düzenlenmek istenen etkinlikler, 30 gün boyunca Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

Yasak kararına karşı dava açan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) bugün, mahkemenin yasak kararını “hukuka aykırı” bulduğunu duyurdu.

YASAKLANAN LGBTİ+ PİKNİĞİ "Basit bir piknik hakkımızı bile çok görüyorlar ama varız"

Polis saldırısı

"O zaman demiştik şimdi de diyoruz: Ne pikniğimiz ne yürüyüşümüz ne de varlığımız yasaklanamaz," diyen SPoD'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Onur Haftası kapsamında Maçka Parkı'nda düzenlenmek istenen vegan piknik ve Onur Haftası temalı tüm etkinlikler 30 gün boyunca Şişli Kaymakamlığı tarafından hukuka aykırı şekilde LGBTİ+’lara yasaklanmıştı. Yasaklama sonrası Maçka Parkı'na piknik yapmak için gelen LGBTİ+’lara polis saldırısı gerçekleşmiş, 1 arkadaşımızın kolu kırılmış, 1 arkadaşımız ise kötü muameleyle gözaltına alınmış ve hakkında ceza davası açılmıştı.

“SPoD ve İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası olarak, Şişli Kaymakamlığının yasağına karşı aynı gün yürütmenin durdurulması ve vegan pikniğin yapılabilmesi için açtığımız davada Şişli Kaymakamlığı herhangi bir savunma vermedi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi ise adeta kaymakamlığın yerine geçerek 'kolluğa mukavemet edileceği, pikniği kimin düzenlediğinin bilinmediği, kontrolsüz toplanmanın örgütsel yapıdaki kişilerin yasadışı eylemine dönüşebileceği ve Covid-19 önlemlerini' gerekçe göstererek davayı esastan reddetti ve Maçka Parkında 30 gün boyunca LGBTİ+’lara piknik dahil herhangi bir amaçla toplanmasını ve uzun süreli oturmasını hukuka aykırı saymış oldu.”

Yapılmak istenen piknik süresince LGBTİ+’lar polis tarafından ablukaya alınmış ve Maçka Parkı’na K9 köpekleri getirilmişti. (TY)