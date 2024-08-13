“LGBTİ+’lar toplumun bir parçası ve acınacak durumda değiller”

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), “Mikrofon Ailelerde” podcast serisi ile LGBTİ+ haklarına ve Türkiye’de özellikle son yıllarda artan LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Söyleşi formatında ilerleyen ve dört bölümü yayınlanan podcastlerde, LGBTİ+ çocukları olan anne ve babalar hem kendi deneyimlerini hem de çocuklarının maruz kaldığı ayrımcılıkları anlatıyor.

“Sağlıklı olsun yeter diyordunuz”

“Mikrofon Ailelerde” serisinin konuklarından biri olan Emine, şöyle diyor:

“İsteseler de istemeseler de ben de, çocuğum da bu toplumun bir parçasıyız. Hiçbir LGBTİ+ birey acınacak durumda değil. Kirli ağızlarını çocuklarımıza alet etmemeleri ve insanların içindeki nefreti yok etmek için sihirli bir değneğim olsun isterdim. Cinsiyeti önemli değil, sağlıklı olsun yeter diyordunuz. Sarılın! Onu sabırsızlıkla beklemişsiniz. Çocuğum bana koşulsuz sevgiyi ve yargısız olmayı öğretti. LGBTİ+lar vardır, artık görün.” (AEB/TY)

LİSTAG (LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği) çocukları ya da yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks +) olan ailelerin kurduğu destek ve dayanışma amaçlı bir dernektir.