“LGBTİ+’lar bu tasarıyla, iktidar şiddetinin deneme tahtası haline getiriliyor”

HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 15:54
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 15:58
3 dk Okuma

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca, 11. Yargı Paketi ile ilgili Meclis’te açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan LGBTİ+ karşıtı düzenlemelere ilişkin bugün TBMM’de basın açıklaması yaptı.

Karaca’nın, taslakta çocuk haklarını ihlâl eden maddelere ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına da değindiği açıklaması özetle şöyle:

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025

“Bu metin, faşizmin her alanı zapturat altına alma gayretinin bir belgesidir. Ellerine bir ahlâk ve makbul vatandaş mezurası almışlar, ölçü koyuyorlar. O ölçüye uymayanları insanlıktan çıkartmak üzere adım atıyorlar bu paketle birlikte. Devletin bütün yurttaşlarının hâl ve hareketine yatak odasına, giyimine, tavrına, duygusuna, ilişkisine aslına bakarsanız bir bütün olarak var olma hakkına yönelik karışma gücünü arttırıyor. Bu teklif insanların doğuştan gelen haklarını inkar eden, kişisel yaşam alanını devletin cezalandırma alanına dönüştüren faşist bir tahakküm yasasıdır.

“Bu teklif gerici HÜDA PAR’ın getirmeye utanmadığı yasa teklifini kendisine kılavuz almış durumda. Esas olarak LGBTİ+ varoluşunu hedef alıyor olsa da iktidarın makbul vatandaş mezurasına uymayan herkese yönelik açık bir zorbalık tasarısıyla karşı karşıyayız. LGBTİ+’lar bu tasarıyla birlikte toplumun tamamına uygulanan siyasal iktidar şiddetinin bir deneme tahtası haline de getiriyorlar. Bu tasarı geçerse yarın iktidarın makbul görmediği tüm varoluşlar yasaklı hale getirilebilir. Örneğin uzun saçlı bir erkek, kısa saçlı bir kadın biyolojik cinsiyete aykırı bulunduğu için hapse girebilir. Devlet bu tasarıyla alenen ‘ben nefret suçu işleyeceğim’ diyor.

“İktidar halkın ekmeğini küçülttüğü her dönemde, baskıyı bütün toplumsal kesimler üzerinde uyguladığı her dönemde ahlâk adı altında yeni bir düşman yaratıyor. Kadınların, bedeni gençlerin hayatı, LGBTİ+ bireylerin kimliği bu politikanın günah keçisi haline getiriliyor. Mesele ahlâk değil, bir iktidar meselesi.”

TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025

“Gazetecilik suç değildir”

Karaca, açıklamasında ayrıca taslakta çocuklara yönelik ceza artırımı öngören maddelere tepki göstererek, çocukları suça iten ortamın “bizzat iktidar eliyle teşvik edildiğini” söyledi: “Bu iktidar çocukları suça teşvik eden örgütlerle fotoğraf veren, adaleti iğdiş eden, yoksul çocuklara eğitimi kapatıp suç çetelerine piyon etti. Çocuk koruma sistemi mekanizmalarını tek tek tasfiye eden, çocukları 10 yaşından itibaren patronlara peşkeş çekip ölüme sürükleyen, OSB’lerde toplama kamplarına hapseden de bu iktidarın kendisi. Bunlar mı çocukları korumak istiyor? Kimse bize maval okumasın.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına da değinen Karaca, “Merdan Yanardağ’dan casus, gerçek gazetecilikten ajan çıkaramazsınız. Gazetecilik suç değildir; asıl suçlu iktidardır,” dedi.

11. Yargı Paketi

Taslak yasalaşırsa:

  • LGBTİ+’lar “hayasızca hareketler” başlığı altında “özendirme” veya “teşvik” suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.
  • Aynı cinsiyetten kişilerin nikâh ve evlilik törenleri cezalandırılabilecek.
  • Dijital platformlarda LGBTİ+ karakterlere veya hikâyelere yer veren içerikler RTÜK tarafından kaldırılabilecek ya da cezalandırılabilecek.
  • Taslakta öne çıkan en tartışmalı düzenlemelerden biri ise, transların cinsiyet uyum operasyonu yaşının 18’den 25’e çıkarılması ve rapor koşullarının ağırlaştırılması.
  • “Kanuna aykırı” müdahalelerde bulunan hekimler de hapis ve para cezası tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Yargı Paketi Sevda Karaca EMEP Partisi homofobi transfobi çocuk hakları Merdan Yanardağ
