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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 12:59
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 13:48
1 dk Okuma

LGBTİ+'lar 10 Şubat’ta eylemde: Zırıllığımızla vazgeçmiyoruz

“Tüm insan hakları savunucularını, basın emekçilerini Süreyya Operası önüne bekliyoruz. Pankartlarımızla, bayraklarımızla, dönmeliğimizle, zırıllığımızla ve öfkemizle orada olacağız…”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+'lar 10 Şubat’ta eylemde: Zırıllığımızla vazgeçmiyoruz

10. İstanbul Trans Onur Haftası X hesabından yaptığı  paylaşım ile başta Refah Partisi’nden olmak üzere siyasilerden yükselen homofobi ve transfobiye karşı 10 Şubat’ta İstanbul Kadıköy’de eylem yapacaklarını duyurdu.

“Sizden korkmuyoruz”

*10 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’de Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Zırıllığımızla, öfkemizle, bayraklarımızla, dövizlerimizle, dönmeliğimizle alanlardan vazgeçmeyeceğimiz orada olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

*Sizden korkmuyoruz ve suratınıza bakıyoruz; kentlerimize ve trans varoluşlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm insan hakları savunucularını, basın emekçilerini Süreyya Operası önüne bekliyoruz. Pankartlarımızla, bayraklarımızla, dönmeliğimizle, zırıllığımızla ve öfkemizle orada olacağız.

*Sokaklar bizim, sizin mi sandınız? #TravestiyizBuradayız #AhlakNeAyol

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(EMK)

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