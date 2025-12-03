Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Aile Yılı” kapsamındaki politikaların üniversitelere yansımasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen “Aileye Yönelik Modern Tehdit: Eşcinsel Yönelim” başlıklı etkinlikte LGBTİ+’ların hedef alınmasını eleştiren Bayhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bayhan, bu politikaların pratikte LGBTİ+’ları hedef gösteren, eşitliği yok sayan ve bilimsel temele dayanmayan bir ideolojik çerçeve oluşturduğunu; üniversitelerde gençlerin eğitim hakkını, akademik özgürlüğü ve bilimsel özerkliği etkilediğini ifade etti.

Sorular

Bayhan’ın, yanıtlaması istemiyle Tekin’e yönelttiği sorulardan öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Üniversitesinde düzenlenen etkinliğin içeriği “Aile Yılı” politikalarıyla uyumlu bir çerçevede LGBTİ’leri tehdit unsuru olarak gösterirken, Bakanlığınız bu yaklaşımın bilimsel hiçbir geçerliliği bulunmadığının farkında mıdır? Üniversitelerde bilim dışı içeriklerin ders, söyleşi veya akademik faaliyet kılıfıyla sunulmasına yönelik bir denetim mekanizmanız var mıdır?

Üniversite yönetiminin görevi bilim dışı, provokatif ve nefret suçunu körükleyen etkinlikleri kampüslere taşımak; bunun için üniversiteyi polis ablukasına almak ve gençlere baskı yapmak mıdır? Eğer değilse; İstanbul Üniversitesinin atanmış rektörü Osman Bülent Zülfikar ve yönetimi hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa nedeni nedir?

Etkinlikte eşcinsel yönelimin patolojik ve “aileye tehdit” olarak çerçevelenmesi, öğrenciler açısından açık bir nefret söylemi oluşturmaktadır. Bakanlığınız, eğitim kurumlarında LGBTİ karşıtı nefret dilinin yayılmasını engellemek için ne tür politika ve yaptırımlar uygulayacaktır?

“Aile Yılı” programı kapsamında LGBTİ karşıtı etkinliklere kamu kaynağı sağlandığı iddiası doğru mudur? Bu bir kamu hizmeti midir?

Gençlerin eğitim ortamında eşit, güvenli ve özgür biçimde var olabilmesi için; LGBTİ öğrencilerin ayrımcılığa karşı korunmasına yönelik ulusal düzeyde bir politika hazırlamayı düşünüyor musunuz?

(TY)