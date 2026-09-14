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YT: Yayın Tarihi: 14.09.2026 15:44 14 Eylül 2026 15:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.09.2026 16:28 14 Eylül 2026 16:28
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı

LGBTİ+ hesaplarına yönelik engellemelerden iki gün sonra yeni bir sansür dalgası geldi, bazı basın ve insan hakları örgütlerinin hesapları X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
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Hafta sonu LGBTİ+ örgütleri, aktivistler ve hak savunucularının sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerinin ardından bugün çok sayıda X ve Instagram hesabı hakkında yeni erişim engeli kararları alındı.

Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) de engellenen hesaplar arasında.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesi, bugün yaptığı açıklamada çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

EngelliWeb, “Bugün de aralarında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) hesaplarının da bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabı erişime engellendi. Hesapların bazıları Türkiye'den görünmez kılındı” açıklamasını yaptı.

X, MLSA, Af Örgütü ve Barış Akademisyenleri hesaplarını görünmez kıldı

İFÖD kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz de erişim engellerinin uygulanmaya başladığını belirterek MLSA ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye’nin X hesaplarının Türkiye’den görünmez kılındığını açıkladı.

Akdeniz, daha sonra Barış Akademisyenleri hesabının da aynı şekilde engellendiğini duyurdu:

“Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) hesapları erişime engellendi. MLSA ve Af Örgütü hesapları jet hızıyla X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. Sansür ve susturma operasyonu genişleyerek devam ediyor. An itibarıyla Barış Akademisyenleri’nin hesabı da Türkiye'den görünmez kılındı.”

Evrensel: Erişim şimdilik sürüyor

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal ise Siber Güvenlik Başkanlığının gazetenin X hesabının erişime engellenmesini istediğini, bu talebin X tarafından gazeteye bildirildiğini açıkladı.

Özdal, hesabın henüz Türkiye’den erişime kapatılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Siber Güvenlik Başkanlığının, gazetemizin X/Twitter hesabının erişime engellenmesini istediğini, ilgili şirket bize de bildirdi. Şimdilik Evrensel hesabına yurt içinden erişim sürüyor. Ancak sansürün fiilen de hayata geçmesi durumunda yeni hesaplarımızı duyuracağız.”

Hafta sonu LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlerin hesapları engellendi

Yeni kararlar, hafta sonu LGBTİ+ örgütleri, aktivistler ve hak savunucularına yönelik operasyonlarla eş zamanlı uygulanan internet sansürünün ardından geldi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Eylül tarihli ve 2026/9559 sayılı kararıyla KaosGL Derneği’nin “kaosgldernegi.org” ve Velvele’nin “velvele.net” internet siteleri ile çok sayıda LGBTİ+ örgütü ve aktivistin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.

Karar kapsamında aralarında KaosGL, Velvele, Özgür Renkler Derneği, Queer Adana, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İnter Dayanışma, İzmir LGBTİ+ Onur Haftası ve LİSTAG’ın da bulunduğu hesapların yanı sıra aktivistlerin kişisel hesapları hedef alındı.

Toplam 14 X hesabı platform tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. Seyhan Arman, SPoD, Pembe Hayat Derneği, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Kulübü, 17 Mayıs Derneği, Yıldız Tar, Hacettepe Kuir Araştırmaları, Enes Hocaoğulları, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Bilkent Üniversitesi LGBTİQA+ Öğrenci Topluluğu ve İÜ Radar’a ait 11 Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi. Bu hesaplara yönelik karar ise açıklamanın yapıldığı sırada Instagram tarafından uygulanmamıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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