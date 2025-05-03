LGBTİ+ hakları savunucusu Asya Gökalp tutuklandı

Sosyalistler Partisi (SOLDEP) LGBTİ+ komisyonu üyesi Asya Gökalp, dün akşam (2 Mayıs) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökalp, 2 Mayıs sabahı İzmir’deki evine gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Gökalp’in tutuklamaya sevkinde “Sosyal sınıf olarak görülebilecek Bozkurt işareti yapanları ve ülkücüleri terörist olarak görmek suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik” etmek suçlaması yer alırken, avukatı söz konusu suçlamanın asılsız olduğunu savunarak Gökalp’in serbest bırakılmasını talep etti.

Gökalp'in tutuklanmasına birçok sosyalist ve LGBTİ+ hakları savunucusu tepki gösterdi.

Babası: “Yazıklar olsun böyle adalete”

Gökalp’in avukatı ve SOLDEP Genel Başkanı Deniz Can Aydın, tutuklamaya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Müvekkilim ve partimiz SOLDEP üyesi Asya Gökalp, ikinci evre beyin kanseri ameliyatı geçirmiş bir genç. Ameliyat takibi sürdüğü gibi aynı zamanda epilepsi hastası ve cezaevinde kalabilir durumda değil. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi saçma bir suçlamayla tutuklanan Asya’nın sesine ses olalım!”

Gökalp’in babası Metin Gökalp ise çocuğunun bir yıl evvel ağır bir beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyerek “Yazıklar olsun böyle adalete,” dedi.

Can Asyam iç bir suç unsuru yok Ken tutuklama kararı verilmiş Asyam bir yıl evvel ağır. Beyin ameliyatı geçirdi ikinci evre beyin tümörü ama yılmadı mücadelesine devam etti halada tedavi görüyor Benim evladıma yapılan zulme yazıklar olsun böyle adalete ASYAM CANSIN pic.twitter.com/jZhKM4VVH5 — Metin Gökalp (@Metingkp) May 2, 2025

SOLDEP, bugün #AsyaSerbestBırakılsın etiketiyle, saat 21.00’da sosyal medya çalışması yapacağını duyurdu. (TY)