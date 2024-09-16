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HAKLAR
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 17:04
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 17:04
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“LGBTİ+ hakları insan haklarıdır”

İHD Ankara Şube LGBTİ+ Hakları Komisyonu ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği, düzenlediği basın açıklamasıyla “Büyük Aile Buluşması” mitinginde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“LGBTİ+ hakları insan haklarıdır”
Fotoğraf: GALADER

İlk defa Eylül 2022’de İstanbul Saraçhane Meydanı’nda “Büyük Aile Buluşması” adıyla miting düzenleyen ve LGBTİ+’ları hedef gösteren Büyük Aile Platformu, dün (15 Eylül) bir kez daha bir araya geldi.

İHD Ankara Şube LGBTİ+ Hakları Komisyonu ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), söz konusu mitingle ilgili yetkililere yasal yükümlülüklerini hatırlatarak LGBTİ+’lara yönelen nefreti görmezden gelmemeleri çağrısında bulundu.

İHD Ankara Şube’de düzenlenen basın açıklamasına milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki de katıldı.

Saraçhane'deki mitingin hedefi LGBTİ+ dernekleri oldu
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“Kurumlar nefrette birbirleriyle yarışır hale geldi”

İHD Ankara Şube LGBTİ+ Hakları Komisyonu ve GALADER imzalı basın açıklaması özetle şöyle:

“Büyük Aile Platformu’nun faaliyetlerini bu kadar kolaylıkla yapabilmesi, şüphesiz arkasındaki devlet desteğine bağlı. Devletin en büyüğünden en küçüğüne bütün kurumları, LGBTİ+’lar hakkında nefret saçmak ve hedef göstermek konusunda birbiriyle yarışır hale geldi. 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken broşürlerine gökkuşağı bayrağı bastırıp LGBTİ+ haklarına teminat vereceğini söyleyen AKP hükümeti, 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili seçimlerinde tüm seçim propagandasını neredeyse LGBTİ+ karşıtı nefret söylemleri üzerine kurdu.

“Bütün bunlardan güç ve doğrudan destek alan Büyük Aile Platformu, 15 Eylül 2024 tarihinde yine İstanbul Saraçhane’de bir nefret gösterisi düzenleyeceğini ilan etti. Bunun için hazırladığı ve sosyal medyada yaygınlaştırdığı afiş, LGBTİ+’ların sembollerinin kötücül bir şekilde tasvir edildiği karanlık bir odadan aydınlığa çıkan heteroseksüel bir aileyi gösteriyor. Karanlık odaya düşen ve üzerinde İsrail’i simgeleyen Davut yıldızının bulunduğu bombalar yoluyla da, LGBTİ+’lar ile Filistin’de yaşanan soykırım arasında doğrudan bir ilişki kuruluyor, İsrail’in yıllardan beri uyguladığı ‘pinkwashing’ üzerinden LGBTİ+’lar soykırımcı olmakla itham edilerek, nefret söylemlerine ve hedef göstermelere bir yenisi ekleniyor.

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“Sözleşmelere aykırı”

“Bütün bunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzasının bulunduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve bir dizi başka insan hakları sözleşmesiyle ve Anayasa kapsamındaki ayrımcılık yasağına açık bir şekilde aykırıdır.

“İnsan Hakları Derneği Ankara Şube LGBTİ+ Hakları Komisyonu ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği olarak yetkililere yasal yükümlülüklerini hatırlatıyor, LGBTİ+’lara yönelen nefreti görmezden gelen, ses çıkarmayan muhalefeti bu tavrını değiştirmeye çağırıyor, gökkuşağının her renginin temsil edildiği daha güzel bir dünyada yaşamak isteyen herkesi LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğu bilinciyle nefrete karşı aktif mücadele etmeye davet ediyoruz. Vardık, varız, varolacağız!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Büyük Aile Buluşması GALADER ihd ankara şubesi lgbti+ hakları
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/haber/ihd-lgbti-bu-islak-imzali-nefret-karsisinda-geri-adim-atmayacagiz-284058
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