LGBTİ+
7 Şubat 2026 10:55
 7 Şubat 2026 11:16
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+ fenomenlere yönelik gözaltı ve tutuklamalar Meclis gündeminde

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki: “Kişilerin cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimine ilişkin bilgiler herhangi bir biçimde dosyalara yansıtılmış mıdır?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+ fenomenlere yönelik gözaltı ve tutuklamalar Meclis gündeminde
Fotoğraf: Canva

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, LGBTİ+ sosyal medya fenomenlerine yönelik gözaltı ve tutuklamalar hakkında soru önergesi verdi.

Saki, son dönemde “uyuşturucu operasyonları” kapsamında özellikle sosyal medyada görünür LGBTİ+’ların ve trans kadınların hedef alındığına ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Kamuoyunda tanınan isimlerin gözaltı ve tutuklama süreçlerinin “ibretlik” biçimde sunulduğuna dair değerlendirmelere dikkat çeken Saki, bu uygulamaların masumiyet karinesi, kişi güvenliği hakkı ve ayrımcılık yasağı açısından sorunlu olduğunu vurguladı.

Önergede ayrıca, bazı LGBTİ+ fenomenlerin yalnızca “uyuşturucu” suçlamalarıyla değil, TCK’nin 216’ncı maddesi kapsamında da soruşturma ve tutuklamalara maruz kaldığına işaret edildi.

“Devletin ‘uyuşturucu’ bahanesiyle LGBTİ+’ları hedef göstermesini kabul etmiyoruz”
“Devletin ‘uyuşturucu’ bahanesiyle LGBTİ+’ları hedef göstermesini kabul etmiyoruz”
5 Şubat 2026
Son bir haftada LGBTİ+ sosyal medya fenomenleri Mika Raun Can ve Mükremin Gezgin tutuklandı. Tutuklu fenomen Murat Övüç hakkında ise “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sorular

Saki’nin, yanıtlaması istemiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği sorular şöyle:

  • Söz konusu soruşturmalarda, kişilerin cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimine ilişkin bilgiler herhangi bir biçimde dosyalara yansıtılmış mıdır? Yansıtıldıysa bunun hukuki dayanağı nedir?
  • Bu soruşturmalarda gözaltı ve tutuklama işlemleri öncesinde, sosyal medya paylaşımları veya ihbar içerikli paylaşımlar delil olarak kullanılmış mıdır?
  • Sosyal medya üzerinden LGBTİ+’ları hedef alan ve gözaltı ya da tutuklama çağrısı niteliği taşıdığı ileri sürülen paylaşımlar hakkında Bakanlığınızca herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?
  • Son bir yıl içerisinde TCK 216 kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan veya tutuklanan kişilerden kaçı LGBTİ+ kimliğiyle bilinen kişilerdir?
  • “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun uygulanmasında, LGBTİ+’ların cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimine ilişkin ifadeleri bakımından özel bir değerlendirme kriteri bulunmakta mıdır?
  • Tutuklanan LGBTİ+’ların ceza infaz kurumlarında koğuş yerleştirmesi, refakat uygulamaları ve güvenlik tedbirleri hangi mevzuata göre belirlenmektedir?
  • Ceza infaz kurumlarında bulunan LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramaması, kişi güvenliğinin ve insan onuruna uygun infaz koşullarının sağlanması amacıyla Bakanlığınızca yürütülen özel bir izleme veya denetim mekanizması bulunmakta mıdır?
  • Gözaltı ve tutuklama süreçlerinde masumiyet karinesinin korunması ve kişilerin kimlikleri üzerinden damgalanmasının önlenmesi amacıyla alınan idari tedbirler nelerdir?
  • Kamuoyunda tartışma yaratan bu soruşturmalara ilişkin olarak, ayrımcılık iddialarını da kapsayacak şekilde, Bakanlığınızca yapılmış veya planlanan bir değerlendirme çalışması var mıdır?

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
6 Şubat 2026
/haber/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-istemi-316431
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
4 Şubat 2026
/haber/sosyal-medya-fenomeni-mukremin-gezgin-tutuklandi-316350
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı
3 Şubat 2026
/haber/sosyal-medya-fenomenleri-mukremin-gezgin-ve-arya-bektas-gozaltina-alindi-316279
